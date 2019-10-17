Экономика

14:24 17.10.2019

Британский регулятор начал расследование инвестиций Amazon в Deliveroo

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Британский регулятор начал расследование инвестиций Amazon в Deliveroo

Британское Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) начало официальное расследование, касающееся инвестиций крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon.com Inc. в британский сервис доставки еды Deliveroo.

Регулятор может заблокировать соглашение об инвестициях, если придет к выводу, что компании нарушили антимонопольное законодательство, пишет The Wall Street Journal.

Amazon возглавила раунд инвестиций в акции Deliveroo в размере $575 млн в мае. CMA обязало компании отложить сделку до принятия решения относительно необходимости проведения расследования. В среду регулятор сообщил, что принял решение о его начале.

Инвестиции позволят Deliveroo увеличить штат технологических специалистов в головном офисе в Великобритании и расширить спектр своих услуг, чтобы привлечь новых клиентов, говорилось в сообщении сервиса доставки еды в мае.

Компания сообщила, что сотрудничает с CMA, отмечает WSJ.

Теги: #расследование #великобритания #amazon
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