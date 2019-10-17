Экономика

13:09 17.10.2019

Украина может получить финансовую поддержку от ВБ в начале 2020г – Минфин

2 мин читать
Украина может получить финансовую поддержку от ВБ в начале 2020г – Минфин

Украина может получить финансовую поддержку от Всемирного банка в начала 2020 года при условии выполнения ряда мер, в частности – проведения приватизации, продолжения взвешенной фискальной политики и эффективного управления госдолгом, реформы корпоративного управления в госбанках, сообщило Министерство финансов по итогам встречи украинской делегации 16 октября с представителями ВБ.

"Эти и другие меры могут позволить Украине получить финансовую поддержку от ВБ уже в начале 2020 года", – сообщается в пресс-релизе Минфина в Facebook в четверг.

Делегация во главе с министром финансов Оксаной Маркаровой и министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым обсудили правительственную повестку дня с новоназначенным управляющим директором ВБ Акселем ван Тротсенбургом и вице-президентом ВБ по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером.

Представители Кабинета министров Украины отметили планы снизить размер государственного долга до 55% на конец 2019 года, а также сформировать набсоветы в Ощадбанке и Укрэксимбанке до конца текущего года.

Помимо этого, делегация провела встречу с Международной финансовой корпорацией (IFC) из группы ВВ. Стороны обсудили подписание соглашения о вхождении IFC в капитал государственного Укргазбанка, которое должно состояться до конца этого года.

"Обсудили прогресс в подписании соглашения о вхождении IFC в капитал Укргазбанка, которое, как ожидается, будет подписано до конца этого года. IFC высоко оценил результаты работы Укргазбанка, который снизил долю NPL до уровня 10%, что стало возможным благодаря успешному внедрению реформы корпоративного управления", – указало министерство.

Теги: #всемирный_банк #финпомощь #минфин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:53 17.10.2019
Бюджеты развития местных громад выросли в 67 раз с 2014г

Бюджеты развития местных громад выросли в 67 раз с 2014г

02:58 17.10.2019
Германия выделит Украине 1,5 млн евро для приобретения медоборудования

Германия выделит Украине 1,5 млн евро для приобретения медоборудования

23:04 15.10.2019
Украинская делегация вылетела в Вашингтон для переговоров с МВФ

Украинская делегация вылетела в Вашингтон для переговоров с МВФ

15:34 15.10.2019
Решение Апелляционного суда Лондона по ПриватБанку открывает новый этап процесса - Минфин

Решение Апелляционного суда Лондона по ПриватБанку открывает новый этап процесса - Минфин

14:19 15.10.2019
Главы НБУ и Минфина отправляются в Вашингтон для переговоров с МВФ и ВБ

Главы НБУ и Минфина отправляются в Вашингтон для переговоров с МВФ и ВБ

23:00 11.10.2019
Трамп даст Минфину США полномочия вводить санкции против Турции за нарушения в Сирии

Трамп даст Минфину США полномочия вводить санкции против Турции за нарушения в Сирии

19:09 08.10.2019
Минфину удалось понизить ставки по 6-мес. и 3-летним ОВГЗ на 0,2-0,25 п.п.

Минфину удалось понизить ставки по 6-мес. и 3-летним ОВГЗ на 0,2-0,25 п.п.

17:08 08.10.2019
Минфин Украины обсуждает запуск лизинговой жилищной программы для военнослужащих в 2020 года

Минфин Украины обсуждает запуск лизинговой жилищной программы для военнослужащих в 2020 года

18:00 07.10.2019
Минфин оценивает выплаты Украины в IV кв.-2019 в 80,3 млрд грн, в I кв.-2020 - в 115 млрд грн

Минфин оценивает выплаты Украины в IV кв.-2019 в 80,3 млрд грн, в I кв.-2020 - в 115 млрд грн

16:36 03.10.2019
Маркарова намерена в суде оспорить претензии НАПК к ее декларации

Маркарова намерена в суде оспорить претензии НАПК к ее декларации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал новую редакцию закона о публичных закупках

Зеленский подписал закон о защите бизнеса от неправомерных действий разрешительных органов

Зеленский сообщил о восстановлении справедливости в отношении латвийских компаний в Украине, которые пострадали от рейдерства и произвола

Минфину удалось понизить ставки по ОВГЗ еще на 0,1-0,4 п.п.

АМКУ за торги "Львовугля" оштрафовал "Корум" на 53 млн грн и НПК "Горные машины" на 3,3 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Британский регулятор начал расследование инвестиций Amazon в Deliveroo

Беларусь подписала договор о строительстве порта на Днепре за $20 млн

В госбюджете-2020 прожиточный минимум должен составлять не менее 5,6 тыс. грн, а минимальная зарплата не менее 7,3 тыс. грн - ФПУ

Рада приняла закон о верификации и мониторинге госвыплат

Потребнастроения украинцев в сентябре продолжили тренд на улучшение

Система мониторинга состояния почв в Украине будет запущена до мая 2020г

"Укрзализныця" заявляет о возможной остановке работы Николаевского морпорта из-за лоббирования АМПУ интересов оператора "Сисайд Терминал"

Продажи новых мотоциклов в Украине за 9 мес. выросли на 48,5%, доминируют "китайцы"

САП направила в ВАКС дело о причинении "Укрзализныце" убытков на 39,8 млн грн

Netflix увеличил число пользователей в США в III квартале, акции подорожали

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА