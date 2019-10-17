Украина может получить финансовую поддержку от ВБ в начале 2020г – Минфин

Украина может получить финансовую поддержку от Всемирного банка в начала 2020 года при условии выполнения ряда мер, в частности – проведения приватизации, продолжения взвешенной фискальной политики и эффективного управления госдолгом, реформы корпоративного управления в госбанках, сообщило Министерство финансов по итогам встречи украинской делегации 16 октября с представителями ВБ.

"Эти и другие меры могут позволить Украине получить финансовую поддержку от ВБ уже в начале 2020 года", – сообщается в пресс-релизе Минфина в Facebook в четверг.

Делегация во главе с министром финансов Оксаной Маркаровой и министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым обсудили правительственную повестку дня с новоназначенным управляющим директором ВБ Акселем ван Тротсенбургом и вице-президентом ВБ по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером.

Представители Кабинета министров Украины отметили планы снизить размер государственного долга до 55% на конец 2019 года, а также сформировать набсоветы в Ощадбанке и Укрэксимбанке до конца текущего года.

Помимо этого, делегация провела встречу с Международной финансовой корпорацией (IFC) из группы ВВ. Стороны обсудили подписание соглашения о вхождении IFC в капитал государственного Укргазбанка, которое должно состояться до конца этого года.

"Обсудили прогресс в подписании соглашения о вхождении IFC в капитал Укргазбанка, которое, как ожидается, будет подписано до конца этого года. IFC высоко оценил результаты работы Укргазбанка, который снизил долю NPL до уровня 10%, что стало возможным благодаря успешному внедрению реформы корпоративного управления", – указало министерство.