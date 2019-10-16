Экономика

14:30 16.10.2019

Зеленский сообщил о восстановлении справедливости в отношении латвийских компаний в Украине, которые пострадали от рейдерства и произвола

1 мин читать
Зеленский сообщил о восстановлении справедливости в отношении латвийских компаний в Украине, которые пострадали от рейдерства и произвола

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о восстановлении украинскими судами справедливости в отношении латвийских компаний в Украине, которые пострадали от рейдерства и беззакония.

"Я всегда говорил, что защита иностранных инвесторов является нашим приоритетом. И этот короткий период мы уже достигли позитива в некоторых делах латвийских компаний, которые пострадали от попыток рейдерства и беззакония. Украинское правосудие восстановило справедливость. Уверен, что такая тенденция продолжится и в делах других пострадавших компаний", - сказал он в среду на пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Риге.

Зеленский считает, что это свидетельствует об улучшении бизнес-климата в Украине. "Я с радостью приглашаю латвийский бизнес активно инвестировать в новую Украину, которую мы строим вместе с моей новой командой", - призвал он.

Теги: #латвия #зеленский #украина #рейдерство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:30 16.10.2019
Освобожденные украинские моряки будут проходить реабилитацию и лечение в Латвии

Освобожденные украинские моряки будут проходить реабилитацию и лечение в Латвии

14:13 16.10.2019
Латвия поддерживает стремление Украины достичь мира на Донбассе и реформировать судебную систему, видит угрозу в "Северном потоке-2"

Латвия поддерживает стремление Украины достичь мира на Донбассе и реформировать судебную систему, видит угрозу в "Северном потоке-2"

13:47 16.10.2019
Зеленский подписал закон, перезапускающий НАПК и делающий его неколлегиальным органом, а также сокращающий госфинансирование партий

Зеленский подписал закон, перезапускающий НАПК и делающий его неколлегиальным органом, а также сокращающий госфинансирование партий

13:18 16.10.2019
Зеленский: пока рано говорить о "формуле Штайнмайера" и законах, сначала должно быть разведение сил и обмен пленными

Зеленский: пока рано говорить о "формуле Штайнмайера" и законах, сначала должно быть разведение сил и обмен пленными

13:12 16.10.2019
Заключенный в РФ украинец Шумков объявил голодовку, Денисова просит российскую коллегу предпринять меры

Заключенный в РФ украинец Шумков объявил голодовку, Денисова просит российскую коллегу предпринять меры

13:03 16.10.2019
Зеленский: у нас уже два дня тишины на участках намеченного разведения сил на Донбассе, но мы должны дождаться 7-дневного срока

Зеленский: у нас уже два дня тишины на участках намеченного разведения сил на Донбассе, но мы должны дождаться 7-дневного срока

12:59 16.10.2019
Украина и Латвия будут сотрудничать в вопросе возвращения арестованных в Латвии средств украинских экс-чиновников и поиске новых незаконных активов

Украина и Латвия будут сотрудничать в вопросе возвращения арестованных в Латвии средств украинских экс-чиновников и поиске новых незаконных активов

12:06 16.10.2019
Президенты Украины и Латвии проводят встречу в Риге

Президенты Украины и Латвии проводят встречу в Риге

10:44 16.10.2019
Зеленский начал официальный визит в Латвию

Зеленский начал официальный визит в Латвию

09:48 16.10.2019
Зеленский назначил нового начальника УГО

Зеленский назначил нового начальника УГО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфину удалось понизить ставки по ОВГЗ еще на 0,1-0,4 п.п.

АМКУ за торги "Львовугля" оштрафовал "Корум" на 53 млн грн и НПК "Горные машины" на 3,3 млн грн

Зеленский инициирует введение двухлетнего моратория на проверки ФЛП всех категорий, кроме "рисковых"

МВФ ожидает роста ВВП Украины на 3% в 2020г.

Решение Апелляционного суда Лондона по ПриватБанку открывает новый этап процесса - Минфин

ПОСЛЕДНЕЕ

Минэкономики может представить обновленный макропрогноз на следующей неделе

"Укрзализныця" в 2020г планирует обеспечить доступ к Wi-Fi в "Интерсити"

"Нафтогаз" снизит в октябре цену на газ для населения еще на 4,9%

Цены на первичном рынке жилья в Киеве в III кв. превысили докризисный уровень

"Укрзализныця" планирует до 2020г запустить новый поезд украинского производства на маршруте в аэропорт "Борисполь"

Украина в 2019г нарастит выплавку стали на 4%, добычу железной руды - на 4%

Нефть слабо восстанавливается после двух дней падения, Brent - выше $58,8 за баррель

"Корум Украина" оспорит в суде решение АМКУ о штрафе в 53 млн грн за торги "Львовугля"

"Корум Украина" оспорит в суде решение АМКУ о штрафе в 53 млн грн за торги "Львовугля"

Минфину удалось понизить ставки по ОВГЗ еще на 0,1-0,4 п.п.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА