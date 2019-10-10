Экономика

19:55 10.10.2019

Кабмин обновил состав МКМТ и назначил ее главой Милованова

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Кабмин обновил состав МКМТ и назначил ее главой Милованова

Кабинет министров обновил состав Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) и назначил ее главой министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, свидетельствует соответствующее распоряжение Кабмина на сайте правительства.

Согласно документу, первым заместителем главы комиссии назначен замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, замглавы комиссии – заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Помимо этого, в состав МКМТ вошли замначальника первого управления ГУ контрразведовательной защиты интересов государства по экономической безопасности СБУ Николай Беззубенко, директор департамента Государственной фискальной службы Андрей Войцещук, директора департаментов Минэкономики Сергей Звягинцев и Александр Черных, заместитель главы МИД Елена Зеркаль, директор департамента Антимонопольного комитета Игорь Кустовский, замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк, директор департамента Минфина Александр Москаленко, а также заместитель государственного секретаря Кабмина Владимир Федорчук.

Теги: #милованов #мкмт
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