Экономика

17:32 10.10.2019

TEDIS Ukraine отрицает обвинения АМКУ

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EDIS Ukraine отрицает обвинения со стороны АМКУ, о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий.
"По сути самого дела, решение, которое принял Антимонопольный комитет принято с нарушением требований действующего законодательства, без имеющейся доказательной базы и по надуманным основаниям", - говорится в заявлении компании.
Согласно документу, компания работала и продолжает работать исключительно в рамках законодательного поля.
TEDIS Ukraine не согласна с решением АМКУ и будет обжаловать его согласно действующему законодательству.
Антимонопольный комитет 10 октября 2019 принял решение признать международные табачные компании и дистрибьютора виновными в нарушении антимонопольного законодательства.
Компания TEDIS Ukraine по итогам 2018 вошла в 5-ку лидеров среди предприятий оптовой торговли в рейтинге ДФС «ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков за 2018 год» и заплатила в бюджеты разных уровней налогов на сумму 1 706, 2 млн грн.
За период с 2015 по 2018 TEDIS Ukraine перечислила в бюджеты разных уровней более чем 6 млрд грн.
TEDIS Ukraine обеспечивает официальное трудоустройство 2500 украинцев из всех регионов.

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Интерфакс-Украина
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