TEDIS Ukraine отрицает обвинения АМКУ

EDIS Ukraine отрицает обвинения со стороны АМКУ, о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий.

"По сути самого дела, решение, которое принял Антимонопольный комитет принято с нарушением требований действующего законодательства, без имеющейся доказательной базы и по надуманным основаниям", - говорится в заявлении компании.

Согласно документу, компания работала и продолжает работать исключительно в рамках законодательного поля.

TEDIS Ukraine не согласна с решением АМКУ и будет обжаловать его согласно действующему законодательству.

Антимонопольный комитет 10 октября 2019 принял решение признать международные табачные компании и дистрибьютора виновными в нарушении антимонопольного законодательства.

Компания TEDIS Ukraine по итогам 2018 вошла в 5-ку лидеров среди предприятий оптовой торговли в рейтинге ДФС «ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков за 2018 год» и заплатила в бюджеты разных уровней налогов на сумму 1 706, 2 млн грн.

За период с 2015 по 2018 TEDIS Ukraine перечислила в бюджеты разных уровней более чем 6 млрд грн.

TEDIS Ukraine обеспечивает официальное трудоустройство 2500 украинцев из всех регионов.