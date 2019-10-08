Экономика

18:02 08.10.2019

Новым гендиректором Nissan назначен Макото Усида

2 мин читать
Новым гендиректором Nissan назначен Макото Усида

Новым гендиректором Nissan Motor Co. назначен 53-летний Макото Уcида, занимающий в настоящее время пост старшего вице-президента Nissan, а также президента Dongfeng Motor Co., говорится в сообщении Nissan.

Усида сменит на этом посту нынешнего CEO Хирото Саикаву, принявшего решение об отставке в сентябре.

Новому гендиректору Nissan предстоит решить ряд серьезных проблем в компании, включая падение прибыли, а также провести реструктуризацию бизнеса и справиться с последствиями многочисленных скандалов, в том числе, скандала вокруг экс-главы Nissan Карлоса Гона.

Совет директоров Nissan также назначил главным операционным директором Nissan нынешнего COO Mitsubishi Motors Corp. Ашвани Гупту. Заместителем COO станет старший вице-президент Nissan Юн Секи, отмечают в компании.

Все назначения вступят в силу не позднее 1 января 2020 года, говорится в пресс-релизе.

"Совет директоров пришел к заключению, что Усида является правильным лидером, который сможет продвинуть бизнес вперед", - говорится в пресс-релизе.

Совет директоров Nissan ожидает, что Усида "сфокусируется на восстановление бизнеса и оживлении компании".

Усида является выпускником факультета теологии университета Досися (Киото), он пришел в Nissan из Nissho Iwai Corp. в 2003 году, и с 2018 года возглавляет китайское СП Nissan.

Как и многие другие автопроизводители, Nissan считает китайский рынок одним из важнейших - в последние годы на долю КНР приходилась почти треть операционной прибыли компании.

Предыдущий гендиректор Nissan Саикава ушел в отставку 16 сентября на фоне скандала с завышением его вознаграждения. Как сообщалось, аудиторская проверка в Nissan выявила неправомерное завышение суммы вознаграждения, полученного Саикавой и рядом других руководителей компании. Речь идет о программе поощрения, в которой вознаграждение топ-менеджеров привязано к увеличению стоимости акций компании за определенный период времени. Проверка выявила, что вознаграждение Саикавы было завышено на 47 млн иен ($443 тыс.).

Саикава признал, что размер выплат был завышен, однако не отрицает свое участие в схеме, позволившей взвинтить сумму вознаграждения. Также он пообещал вернуть часть вознаграждения.

Саикава занял пост главы Nissan после отставки Карлоса Гона, обвиненного в занижении полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности и в незаконном присвоении средств.

Теги: #nissan
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:12 08.10.2019
СМИ назвали новым руководителем Nissan главу китайского подразделения СП компании

СМИ назвали новым руководителем Nissan главу китайского подразделения СП компании

10:47 18.09.2019
Nissan хочет продать торговое подразделение за $1 млрд

Nissan хочет продать торговое подразделение за $1 млрд

10:04 27.08.2019
Гон создал фонд инвестиций в стартапы Кремниевой долины, получив миллионы от оманского партнера Nissan - WSJ

Гон создал фонд инвестиций в стартапы Кремниевой долины, получив миллионы от оманского партнера Nissan - WSJ

10:28 24.06.2019
Карлоса Гона заподозрили в присвоении $3 млн средств Renault

Карлоса Гона заподозрили в присвоении $3 млн средств Renault

10:43 09.04.2019
Карлос Гон заявил о "грязной игре" в Nissan с целью его отстранения от руководства

Карлос Гон заявил о "грязной игре" в Nissan с целью его отстранения от руководства

10:14 08.04.2019
Акционеры согласны исключить экс-главу Nissan Гона из совета директоров компании

Акционеры согласны исключить экс-главу Nissan Гона из совета директоров компании

09:29 21.03.2019
Nissan отходит от планов Гона по наращиванию производства и продаж автомобилей в Китае

Nissan отходит от планов Гона по наращиванию производства и продаж автомобилей в Китае

09:27 05.03.2019
Токийский суд освободил экс-главу Nissan Карлоса Гона под залог

Токийский суд освободил экс-главу Nissan Карлоса Гона под залог

11:08 13.02.2019
Гон полностью сменил команду юристов в Токио в попытке укрепить позиции защиты

Гон полностью сменил команду юристов в Токио в попытке укрепить позиции защиты

12:48 08.02.2019
Карлос Гон заплатит Версалю за роскошную свадьбу и день рождения жены

Карлос Гон заплатит Версалю за роскошную свадьбу и день рождения жены

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина за 9 мес. сократила экспорт ферросплавов на 2,3%

Минфину удалось понизить ставки по 6-мес. и 3-летним ОВГЗ на 0,2-0,25 п.п.

Минфин оценивает выплаты Украины в IV кв.-2019 в 80,3 млрд грн, в I кв.-2020 - в 115 млрд грн

ЕБА опасается массового перехода в БФР бывших сотрудников налоговой милиции и других служб

Международные резервы Украины в сентябре-2019 уменьшились на 2,6% из-за выплат по госдолгу

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина за 9 мес. сократила экспорт ферросплавов на 2,3%

Минфину удалось понизить ставки по 6-мес. и 3-летним ОВГЗ на 0,2-0,25 п.п.

Агрокомпания "Ника" обвиняет ГБР в безосновательном аресте счетов сотен компаний

Украина за 9 мес. снизила валютную выручку от экспорта черных металлов на 10,3%, нарастила ввоз метизделий почти на четверть

Слушания по апелляции "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража 2017-18гг. начнутся 9 октября

Цены на нефть снижаются, Brent подешевела до $57,5 за баррель

"Укрзализныця" обвиняет АМПУ в лоббировании услуг частной компании в Николаевском порту

ЕБРР намерен предоставить "Укрзализныци" кредит на $100 млн на модернизацию путей TEN-T

"Укрзализныця" закупит 35 тыс. комплектов постельного белья за 10,5 млн грн

ЕБРР и ЕС выделяют трем украинским банкам почти EUR70 млн для поддержки местных малых предприятий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА