Cadogan продаст "Укринвест Группе" свою "дочку" "Газвыдобування" за $2,8 млн

Британская нефтегазовая компания с активами в Украине Cadogan Petroleum достигла договоренности с "Укринвест Групп" (Киев) по продаже своей дочерней "Производственной компании "Газвыдобування" (Полтава) за $2,8 млн, сообщила Cadogan на сайте Лондонской фондовой биржи во вторник.

ООО "ПК Газвыдобування" является одной из двух дочерних компаний, которые руководство Cadogan активно пыталось продать в последнее время. Базирующееся на востоке страны "Газвыдобування" не имеет лицензий на разработку углеводородных участков, указано в сообщении.

"Продажа ООО "Газвыдобування" является частью плана Cadogan по созданию основы для роста в Украине посредством разумного использования своих денежных средств и монетизации активов. Первым шагом к росту нашей добычи стал повторный ввод в эксплуатацию старых скважин, требующий минимального использования капитала. Вторым шагом стал успех на скважине Блаж-10, продолжение работы по которой будет и далее финансироваться в значительной степени за счет продажи компании "Газвыдобування", – цитируется в сообщении генеральный директор Cadogan Гвидо Микелотти (Guido Michelotti).

Cadogan занимается разработкой Дебеславецкого и Монастырецкого месторождений.

По итогам 2018 года компания получила $1,2 млн чистой прибыли против $1,6 млн чистого убытка в 2017 году. Среднесуточная добыча углеводородов в прошлом году возрос ла на 61% – до 250 баррелей нефтяного эквивалента.

Согласно данным на сайте компании и Лондонской фондовой биржи, 28,55% ее акций принадлежит SPQR Capital Holdings SA, 11,03% – Мишелю Миусу (Michel Meeus), 7,93% – CA Indosuez SA. Вероник Салик владеет 7,62% акций, SPF Devola SA – 7,39%, Пьер Салик – 3,37%. Еще 5,94% владеет компания Kellet Overseas Inc.

ООО "ПК "Газвыдобування" создано в 2001 году, в Cadogan Petroleum Plc входит с 2006 года.

Согласно данным Единого государственного реестра юр- и физических лиц-предпринимателей, уставный капитал компании составляет 351,386 млн грн. В качестве основного вида деятельности указана добыча газа, в качестве других видов деятельности – добыча сырой нефти, торговля топливом, деятельность в сфере архитектуры, инжиниринга, геологии, геодезии, предоставлении услуг технического консультирования.

В соответствии с данными Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), "Газвыдобування" владеет лицензией на поставку природного газа.

ООО "Укринвест Групп" зарегистрировано в 2008 году на "Мги Энтерпрайсиз Инк" (Белиз), конечным бенефициаром является Виктория Перченко. На сайте компании ее генеральным директором числится Сергей Белашов.

Компания также занимается поставкой природного газа небытовым потребителям.

Ее уставный капитал составляет 9,032 млн.