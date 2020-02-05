Экономика

11:29 05.02.2020

Компания Злочевского намерена купить ранее принадлежавшее Cadogan "Газвыдобування"

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Компания Злочевского намерена купить ранее принадлежавшее Cadogan "Газвыдобування"

 ООО "Альянс ЭССЭТ Менеджмент" (Киев), конечным бенефициарным собственником которой является Николай Злочевский, изучает возможность покупки ООО "Промышленная компания "Газвыдобування" (Полтава), ранее принадлежавшего британской нефтегазовой компании с активами в Украине Cadogan Petroleum.

Вопрос о предоставлении Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) разрешения "Альянс ЭССЭТ Менеджмент" на приобретение доли в уставном капитале "Газвыдобування", обеспечивающей превышение 50% голосов в высшем органе управления, согласно повестке дня на сайте ведомства, планируется рассмотреть 6 февраля.

Как сообщалось, в начале октября 2019 года Cadogan Petroleum сообщила о достижении договоренности с "Укринвест Групп" (Киев) по продаже своей "дочки" ПК "Газвыдобування" за $2,8 млн.

"Продажа ООО "Газвыдобування" - часть плана Cadogan по созданию основы для роста в Украине посредством разумного использования своих денежных средств и монетизации активов", – сообщала тогда компания. По ее данным, на то время ПК не имела лицензий на разработку углеводородов.

В соответствии с данными Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины, "Газвыдобування" владеет лицензией на поставку природного газа.

Выручка ПК "Газвыдобування" в 2018 году после нулевого показателя в 2017 году составила 347,26 млн грн, в результате компания получила чистую прибыль 21,22 млн грн по сравнению с чистым убытком 71,97 млн грн в 2017-м.

В декабре 2019 года "Укринвест Групп" перепродало "Газвыдобування" ООО "Финансовая компания "Экспрес Инвест" Александра Зиновьева.

В прошлом году Cadogan Petroleum также достигла договоренности с "Укринвест Групп" по продаже другой "дочки" ООО "Астроинвест-Украина" (Зинькив Полтавской обл.) за $1,2 млн. До этого, в апреле, из сообщения АМКУ стало известно, что возможность покупки "Астроинвест-Украина" рассматривала также Burisma Holdings Злочевского.

Теги: #cadogan #газ #газвыдобування #злочевский
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