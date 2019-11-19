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19:44 19.11.2019

Cadogan Petroleum назначила двух новых членов совета директоров

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Cadogan Petroleum назначила двух новых членов совета директоров

Британская нефтегазовая компания с активами в Украине Cadogan Petroleum обновила состав совета директоров, назначив Лилию Жолбуа (Lilia Jolibois) независимым неисполнительным директором, а Жака Махо (Jacques Mahaux) неисполнительным директором, сообщила компания на сайте Лондонской фондовой биржи во вторник.

На данных должностях Жолбуа и Махо заменили Энрико Теста (Enrico Testa) и Адельмо Скенато (Adelmo Schenato) соответственно. Решение о снятии последних с должностей было проголосовано на собрании акционеров 15 ноября.

Согласно сообщению Cadogan, Жолбуа в настоящее время является членом совета в четырех компаниях: Futuren S.A., INSEAD, CARA, Aster Fab. Ее карьера охватывает деятельность в Merrill Lynch, Sara Lee в США и Европе. Она также занимала многочисленные должности в области финансов, стратегии, развития бизнеса в компании Lafarge Group.

Махо в свою очередь был на разных руководящие должностях в группе Crédit Agricole в Люксембурге, CA Indosuez, Indosuez Bank и разных люксембургских и швейцарских холдинговых компаниях, работающих в промышленных секторах. В настоящее время является членом наблюдательного совета в ETAM SCA.

Ранее сообщалось, что главный исполнительный директор Гвидо Микелотти подал в отставку, должность Chief Executive Officer (CEO) с 18 ноября занял Фади Халуф.

Как сообщалось, недовольные акционеры Cadogan,в частности Мишель Миус (Michel Meeus, независимый неисполнительный директор) и SPF Devola SA, которым принадлежит соответственно 11,03% и 7,39% добились созыва на 15 ноября собрания акционеров для смены директоров. Свои намерения они аргументировали ухудшением показателей деятельности компании.

Cadogan занимается разработкой Дебеславецкого и Монастырецкого месторождений. По итогам 2018 года получила $1,2 млн чистой прибыли против $1,6 млн чистого убытка в 2017 году. Среднесуточная добыча углеводородов в прошлом году увеличилась на 61% – до 250 баррелей нефтяного эквивалента.

Согласно данным на сайте компании и Лондонской фондовой биржи, 28,55% ее акций принадлежит SPQR Capital Holdings SA, 11,03% – Мишелю Миусу (Michel Meeus), 7,93% – CA Indosuez SA. Вероник Салик владеет 7,62% акций, SPF Devola SA – 7,39%, Пьер Салик – 3,37%. Еще 5,94% владеет компания Kellet Overseas Inc.

Cadogan в первом полугодии 2019 года получила $2,56 млн чистой прибыли против $0,32 млн чистого убытка за аналогичный период 2018 года, что связано с позитивной переоценкой в $4,8 млн конвертируемого займа итальянской Proger Managers & Partners s.r.l.

Ее доход в январе-июне этого года снизился на 37,5% – до $3,32 млн, валовая прибыль – на 26,6%, до $0,45 млн, так как было решено в условиях низких цен на газ на рынке сократить объемы торгов им и дождаться повышения цен во втором квартале с запасами газа.

Среднесуточная добыча нефти в январе-июне 2019 года благодаря завершению бурения скважины Блаж-10 на Монастырецком месторождении увеличилась на 27% по сравнению с январем-июнем 2018 года – до 297 баррелей нефтяного эквивалента (boepd), а в июне достигла 387 bpd.

Теги: #кадры #cadogan_petroleum
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