Строительство 70 тыс. кв. новых офисов и 2-й очереди жилья начнется в UNIT.City в 2020г

Компании UFuture и UDP бизнесмена Василия Хмельницкого в партнерстве с компанией KAN Development (обе – Киев) планируют в 2020 году начать строительство 70 тыс. кв. м новых офисов и второй очереди жилого комплекса UNIT.Home в киевском инновационном парке UNIT.City.

"В настоящее время в UNIT.City возводятся два офисных здания, которые будут выведены на рынок в первом квартале 2020 года... В следующем году планируем также начать строительство 70 тыс. кв. м бизнес-кампусов и вторую очередь жилья", - сообщил СЕО Unit.Holdings Константин Евтушенко на презентации, посвященной запуску продаж жилья в проекте UNIT.Home в Киеве в среду.

По его данным, в настоящее время в рамках проекта UNIT.City построено 36 тыс. кв. м офисов (три бизнес-кампуса). По состоянию на 2019 год ведется строительство еще 20 тыс. кв. м офисов и 40 тыс. кв. м жилья.

Как сообщил основатель KAN Development Игорь Никонов, проект UNIT.Home реализуется в соответствии с требованиями международной системы зеленого стандарта BREEAM. В настоящее время ведется строительство первой очереди жилья площадью 40,3 тыс. кв. м. Она включает секции домов, рассчитанных на 580 квартир. Этажность проекта переменная – 6-20. Завершить строительство первой очереди участники проекта рассчитывают в 2022 году.

Как уточнил Никонов, жилая часть проекта UNIT.City займет около 20% всех площадей инновационного городка. В частности, в конечном итоге общая площадь жилья составит 174,9 тыс. кв. м, тогда как площадь всего парка – около 850 тыс. кв. м.

Компании UDP и KAN Development являются соинвесторами и девелоперами проекта UNIT.Home. Управляющая компания проекта - Unit.Holdings.

UFuture - холдинговая компания украинского предпринимателя В.Хмельницкого, которая объединяет его бизнес- и социальные проекты. Имеет диверсифицированный портфель активов в сфере недвижимости, инфраструктуры, промышленности, возобновляемой энергетики, фармацевтики и IT. Стоимость активов UFuture оценивается в $550 млн. Общая капитализация бизнесов, в которые она инвестировала, превышает $1млрд.

UFuture является мажоритарным акционером девелоперской компании UDP (специализируется на крупных инфраструктурных проектах), международного аэропорта "Киев" им. И. Сикорского (второй международный аэропорт в Украине по пассажиропотоку), национального оператора наружной рекламы "РТМ-Украина", группы IT-компаний и экосистемных технологических решений ITernal.

KAN Development создана в 2001 году. Портфель ее реализованных проектов в Киеве включает ЖК "Комфорт Таун", Central Park, ЖК бизнес-класса Tetris Hall, БЦ Senator, IQ Business Center, ТРЦ Ocean Plaza (партнеры проекта столичная Ukrainian Development Partners, UDP, и KAN Development), бизнес-центр класса "А" "101 Tower", ЖК Diamond Hill, ЖК "Паркове Мисто" (партнеры проекта UDP и KAN Development), ТРК Arena City, РК ARENA Entertainment, БЦ "Доминант", коммерческие паркинги "Белый Кашалот" и на ул. Владимирской, 49а, IQ Business Center. Компания также активно развивает собственную сеть образовательных учреждений "А+".