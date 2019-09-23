Экономика

13:08 23.09.2019

"Укрзализныця" внедряет политику предотвращения и противодействия коррупции

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"Укрзализныця" внедряет политику предотвращения и противодействия коррупции

Наблюдательный совет и правление АО "Укрзализныця" (УЗ. Киев) утвердили политику предотвращения и противодействия коррупции, а также план ее разработки и внедрения.

Как сообщила пресс-служба компании в понедельник, основная цель политики - нормативно определить и закрепить принципы и стандарты по предотвращению и противодействию коррупции в деятельности УЗ.

Отмечается, что реализация этих документов происходит в рамках имплементации плана действий по корпоративному управлению АО "Укрзализныця", одобренного правительством в декабре 2018 года.

"Наш подход в борьбе с коррупцией - работать на опережение, а не просто бороться с последствиями. Предыдущая модель была в основном сосредоточена на выявлении уже совершенных коррупционных нарушений. Совершенствование системы предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с требованиями действующего законодательства и лучших мировых и европейских практик является одной из ключевых инициатив, определенных стратегией АО "Укрзализныця" на 2019-2023 годы", - цитирует пресс-служба главу УЗ Евгения Кравцова.

Ранее глава УЗ Евгений Кравцов заявлял, что ключевым механизмом реализации стратегии "Укрзализныци" на 2019-2023 годы является реорганизация монополиста в несколько компаний в соответствии с сегментами бизнеса.

Теги: #укрзализныця #коррупция
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