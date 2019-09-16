Экономика

10:39 16.09.2019

Работники заводов GM в США объявили общенациональную забастовку

2 мин читать
Работники заводов GM в США объявили общенациональную забастовку

Работники заводов General Motors Co. объявили на понедельник общенациональную забастовку, которая стала крупнейшей для Профсоюза работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) более чем за десятилетие, пишет Dow Jones.

Лидеры профсоюза призвали провести забастовку на фоне застопорившихся переговоров о новом четырехлетнем трудовом соглашении с GM. Руководители UAW по всей стране в воскресенье подавляющим большинством проголосовали в поддержку забастовки, дав почти 46 тыс. работников на 31 заводе GM указание покинуть рабочие места или остаться дома. UAW подтвердил начало забастовки в заявлении в понедельник.

По данным MarketWatch, на забастовку вышли более 49 тыс. членов профсоюза. Работники закрыли 33 производственных предприятия в девяти штатах США, а также 22 распределительных склада.

Одним из камней преткновения между профсоюзом и компанией стало решение GM в ноябре закрыть четыре завода в США, против чего выступили члены UAW.

Профсоюз также добивается повышения зарплат для работников, большей гарантии занятости и льгот в тот период, когда GM пытается сократить расходы.

По словам вице-президента UAW Терри Дитта, главного переговорщика профсоюза с GM, забастовка является крайней мерой, но она необходима, поскольку стороны далеки от заключения нового соглашения.

"Мы действительно понимаем, к каким трудностям она может привести", - сказал Дитт, в то же время добавив: "Мы выступаем за справедливую оплату труда, за доступную качественную медицинскую помощь, за нашу часть прибыли".

Между тем представители GM сообщили, что предложили повысить зарплаты рабочим и инвестировать $7 млрд в заводы в США, что привело бы к созданию 5,4 тыс. новых рабочих мест.

Теги: #забастовка #general_motors_co
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:43 13.09.2019
В Париже проходит самая массовая с 2007 года забастовка транспортников

В Париже проходит самая массовая с 2007 года забастовка транспортников

09:45 09.09.2019
В МИД предупреждают украинцев об отмене авиарейсов "British Airways" из-за двухдневной забастовки пилотов

В МИД предупреждают украинцев об отмене авиарейсов "British Airways" из-за двухдневной забастовки пилотов

07:41 09.09.2019
Забастовка пилотов авиакомпании British Airways может сорвать планы 300 тыс. пассажиров

Забастовка пилотов авиакомпании British Airways может сорвать планы 300 тыс. пассажиров

14:52 03.08.2019
В аэропорту Хитроу отменяют почти 180 рейсов 5-6 августа из-за забастовки

В аэропорту Хитроу отменяют почти 180 рейсов 5-6 августа из-за забастовки

12:12 26.07.2019
В аэропорту Барселоны на выходных ожидают транспортного коллапса из-за забастовки

В аэропорту Барселоны на выходных ожидают транспортного коллапса из-за забастовки

14:07 24.07.2019
Забастовка персонала может привести к коллапсу в лондонском аэропорту Хитроу 26-27 июля

Забастовка персонала может привести к коллапсу в лондонском аэропорту Хитроу 26-27 июля

17:44 23.07.2019
Пилоты British Airways намерены провести забастовку впервые за последние 40 лет

Пилоты British Airways намерены провести забастовку впервые за последние 40 лет

01:08 15.06.2019
В Швейцарии прошла масштабная забастовка женщин против дискриминации

В Швейцарии прошла масштабная забастовка женщин против дискриминации

21:11 07.05.2019
Во Франции отменят сотни рейсов из-за забастовки пилотов

Во Франции отменят сотни рейсов из-за забастовки пилотов

10:12 26.04.2019
В Швеции, Дании и Норвегии из-за забастовки пилотов отменили более 600 авиарейсов

В Швеции, Дании и Норвегии из-за забастовки пилотов отменили более 600 авиарейсов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Верховный суд не приостановил продажу ПИБа

Fitch повысил рейтинг "Нафтогаза" до "В"

НБУ на минувшей неделе увеличил выкуп валюты на 73%

Кабмин в воскресенье внесет в Раду проект госбюджета на 2020г с дефицитом 2,09%

Правительство Украины откорректирует макропрогноз при доработке проекта госбюджета-2020

ПОСЛЕДНЕЕ

Верховный суд не приостановил продажу ПИБа

МАУ изменила состав набсовета

На запорожскую Хортицу пустили троллейбусы с автономным ходом

Fitch повысил рейтинг "Нафтогаза" до "В"

Герус раскритиковал "Укрзализныцю" за низкую оборачиваемость вагонов

Золото дорожает после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

НБУ на минувшей неделе увеличил выкуп валюты на 73%

Проект госбюджета-2020 предусматривает 380 млрд грн заимствований

Кабмин отказался от идеи агродотаций крупным предприятиям в 2020 году в пользу поддержки фермеров

Кабмин в воскресенье внесет в Раду проект госбюджета на 2020г с дефицитом 2,09%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА