Экономика

13:53 04.09.2019

Украина рассчиталась с МВФ по программе stand-by 2014 года

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Украина рассчиталась с МВФ по программе stand-by 2014 года

Украина рассчиталась с Международным валютным фондом (МВФ) по программе stand-by, открытой в 2014 году.

"Украина 3 сентября провела последний платеж по начатой в 2014 году программе stand-by с МВФ. Последний платеж составлял $156,4 млн в эквиваленте", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина"в пресс-службе центробанка в среду.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.

Миссия МВФ работала в Украине в мае, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша. Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил о ее готовности вернуться в Киев после парламентских выборов и формирования нового правительства. В то же время эксперты МВФ пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил Рон ван Роден.

По прогнозам Нацбанка Украины, соглашение о новой программе расширенного финансирования с МВФ на срок 3-4 года объемом от $5 млрд до $10 млрд может быть достигнуто до конца этого года, что позволит до января получить первый транш по ней в размере около $2 млрд.

Визит миссии МВФ в Украину ожидается с 10 по 24 сентября.

Теги: #stand_by #мвф
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