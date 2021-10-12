Глава миссии МВФ уведомила послов стран G7 о прогрессе Украины в банковском секторе и Фонде гарантирования вкладов физлиц

Глава миссии Международного валютного фонда в Украине (МВФ) Иванна Владкова Холлар сообщила послам стран "Большой семерки" (G7) в Украине о прогрессе в выполнении страной ряда условий соглашения stand-by.

"Послы G7 обсудили с Иванной Владковой прогресс Украины в выполнении программы МВФ и были рады услышать о выполнении Украиной некоторых условий соглашения stand-by, в частности, шагов по банковскому сектору и Фонду гарантирования вкладов", - говорится в сообщении послов G7 в Киеве на странице в Twitter.

Как отмечается, послы "остаются преданными помощи Украине для проведения реформ, которые вместе с программой МВФ будут способствовать процветанию Украины". Это предусматривает завершение комплексной судебной реформы, включая Высший совет правосудия, и корпоративное управление в соответствии с руководящими принципами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).