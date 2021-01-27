Экономика

18:50 27.01.2021

Миссия МВФ в Украине по первому пересмотру программы stand-by продолжает работу

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Миссия МВФ в Украине по первому пересмотру программы stand-by продолжает работу

Миссия Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by продолжает работу, сообщил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Миссия МВФ продолжает свою работу в формате дистанционных встреч с представителями власти Украины", – ответил он на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, миссия стартовала 21-23 декабря прошлого года, после чего был взят перерыв на праздники до 11 января. Миссия проводит дистанционное обсуждение с властями Украины последних актуально экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

По данным информированных источников агентства "Интерфакс-Украина", программа stand-by фактически была поставлена "на паузу" из-за действий со стороны украинской стороны, которые поставили под сомнения базовые принципы сотрудничества по программе. Однако заявления президента Владимира Зеленского о приверженности реформам и борьбе с коррупцией и ряд конкретных шагов, в том числе принятие госбюджета-2021 и восстановление оргструктуры Нацбанка, позволили заявить о миссии.

Теги: #миссия #stand_by #мвф
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