Экономика

14:29 21.01.2021

Нацбанк высоко оценивает шансы первого пересмотра миссией МВФ программы stand-by - глава НБУ

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Нацбанк высоко оценивает шансы первого пересмотра миссией МВФ программы stand-by - глава НБУ

Национальный банк высоко оценивает шансы первого пересмотра миссией Международного валютного фонда (МВФ) программы stand-by, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Мы оцениваем шансы пересмотра программы как высокие. Переговоры на данный момент идут, прогресс, безусловно, есть", - сказал Шевченко в ходе пресс-брифинга в четверг.

Как сообщалось, в Украине с 11 января работает миссия Европейского департамента МВФ по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by.

Фонд 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша. После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы, однако график был нарушен, программа stand-by фактически была поставлена "на паузу". При этом заявления президента Владимира Зеленского о приверженности реформам и борьбе с коррупцией и ряд конкретных шагов, в том числе принятие госбюджета-2021 и восстановление оргструктуры Нацбанка, позволили открыть работу миссии в конце прошлого года и продолжить ее после перерыва на праздники в начале этого года.

Теги: #шевченко #stand_by #мвф
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