Экономика

20:24 29.07.2020

МВФ мониторит улучшение в Украине корпоративного управления в рамках программы stand by

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МВФ мониторит улучшение в Украине корпоративного управления в рамках программы stand by

Международный валютный фонд (МВФ) мониторит выполнение Украиной обязательств по улучшению корпоративного управления, взятых в рамках программы stand by, заявил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман.

"У нас есть программа с Украиной, в рамках которой Украина взяла на себя определенные обязательства, четко прописанные в меморандуме. Мы продолжаем контактировать с властями, чтобы мониторить прогресс в соблюдении этих обязательств", – сказал он в ходе "круглого стола" Киевской школы экономики в среду.

Люнгман отметил прогресс в корпоративном управлении в Украине, в частности независимость набсоветов в большинстве банков.

"Мы также видим, что надлежащее корпоративное управление – это не то что вы делаете один раз и потом забываете. Его нужно продолжать поддерживать как акционерам, так и политическому истеблишменту, и тут мы видим, что есть много сомнений относительно этого", – добавил постоянный представитель МВФ.

Он подчеркнул, что цель программы Фонда – обеспечить профессиональное управление банком, в частности отсутствие политики в управлении банком.

"Это должно быть выполнено большинством набсоветов, которые представляют акционеров, защищают управление от политического вмешательства и обеспечивают результативность работы правления" – пояснил он.

Теги: #люнгман #украина #stand_by #мвф
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