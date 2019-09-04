СБУ вновь побывала на "ArcelorMittal Кривой Рог", осматривала объекты коксохимического производства

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) во вторник вновь побывали на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР) (Днепропетровская обл.), осматривали объекты коксохимического производства, сообщается в пресс-релизе комбината.

"Сегодня СБУ снова пришла на наше предприятие. На этот раз для осмотра объектов коксохимического производства. На предприятие допущены 11 представителей СБУ в сопровождении специалистов главного управления экологической инспекции и Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области и Днепропетровского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины", - сообщается в пресс-релизе ПАО.

При этом отмечается, что в настоящее время представители СБУ совместно с экологами проводят осмотр углеподготовительного, коксового цехов, а также цехов улавливания и сероочистки коксохимического производства. Осмотр проводится на основании постановления Бабушкинского районного суда Днепра от 13 августа 2019 года в рамках расследования уголовного дела по статье 441 УК Украины ("Экоцид").

В компании также подчеркнули, что сотрудники СБУ отказались допускать специалистов предприятия к участию в осмотре, тем самым лишив их возможности надлежащим образом оценить проводимые замеры и действия.

Пресс-служба напоминает, что ранее, 20 июля, сотрудники СБУ приходили с обыском на предприятие для проверки радиационного фона на новой машине непрерывного литья заготовок № 3 (МНЛЗ-3), пусконаладка которой после этого была приостановлена, а имущество изъято. Разблокировать инвестпроект и пусконаладочные работы на МНЛЗ-3 удалось только в начале августа. Здоровью работников ничего не угрожало, а правота предприятия с неоднократными замерами радиационного фона была подтверждена, подчеркивают на предприятии.

В то же время во вторник предприятие получило уведомление Государственной инспекции ядерного регулирования Украины о проведении внеплановой инспекционной проверки на основании письма Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ от 21 августа 2019 г. № 8/2/2-6817.

В АМКР также отмечают, что статья 441 Уголовного кодекса Украины ("Экоцид") входит в раздел Уголовного кодекса "Преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка". Вопрос, насколько деятельность "ArcelorMittal Кривой Рог" соизмерима с такими формулировками УК Украины, остается открытым, полагают в компании.

"Признак экоцида - это угроза экологической катастрофы. Это означает потерю, истощение или уничтожение отдельных природных комплексов и ресурсов из-за чрезмерного загрязнения окружающей природной среды, разрушительного влияния стихийных сил природы и других факторов, ограничивающих или исключающих возможность жизнедеятельности человека и осуществления хозяйственной деятельности в этих условиях. Во всяком случае, так об этом сказано в законе "О зоне чрезвычайной экологической ситуации", - уточняется в пресс-релизе.

Вместе с тем, несмотря на неудовлетворительную ситуацию с экологией в Кривом Роге, совершенно очевидно, что деятельность одного предприятия в одном городе явно не отвечает тем определениям, которые есть в украинском законодательстве, считают на меткомбинате. К тому же, если говорить о вреде экологии и выбросах в атмосферу со стороны предприятия, то для этого в Уголовном кодексе есть специальные составы преступлений, предусмотренные ст.236 ("Нарушение правил экологической безопасности"), ст.237 ("Непринятие мер по ликвидации последствий экологического загрязнения"), ст.241 ("Загрязнение атмосферного воздуха"). Но расследованием этих преступлений занимается Национальная полиция, а не СБУ, констатируют в АМКР.

Кроме того, указывается на тот факт, что за всю историю независимой Украины такое уголовное производство ("Экоцид") никогда не открывалось в отношении других горно-металлургических предприятий в Днепре, Каменском, Мариуполе, Запорожье, Авдеевке и других городах. При этом деятельность АМКР и его технологии производства аналогичны тем, которые используют другие предприятия отрасли. Они, как и криворожское, руководствуются теми же законодательными нормами, которые установлены для промышленных выбросов в ГМК. Однако никаких уголовных дел в рамках "Экоцида" по ним возбуждено не было, указывается в пресс-релизе.

"Несмотря на несогласие с такой трактовкой законодательства, очевидные признаки избирательности в отношении нашего предприятия и давление на его бизнес, АМКР создал все условия, чтобы представители СБУ и экологи смогли осуществить осмотр производственной территории и получить пробы со стационарных источников выбросов вышеприведенных цехов коксохимического производства", - подчеркнули на предприятии.

Проверке подлежат 42 источника выбросов. На 18:30 вторника, 3 августа, была завершена проверка только одного из них (началась примерно в 15:30).

"ArcelorMittal Кривой Рог" следит за развитием событий и дополнительно проинформирует о результатах осмотра СБУ", - сообщила пресс-служба.

Как сообщалось, СБУ 20 июля провела обыски в "ArcelorMittal Кривой Рог". Был также заблокирован проект ввода в действие машины непрерывного литья заготовок №3, стоимость которого вместе с уже проходящей горячие испытания МНЛЗ №2 составляет $140-150 млн.

Непосредственно перед этим президент Украины Владимир Зеленский, уроженец Кривого Рога, раскритиковал предприятие за невыполнение в сроки обязательств по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку лицам, пострадавшим из-за вредных выбросов в атмосферу. Через несколько дней, 17 июля, стало известно, что СБУ возбудила уголовное дело в отношении АМКР по ст.441 УК Украины - "экоцид", предполагающей лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

И.о. главы СБУ Иван Баканов 22 июля обвинил менеджмент АМКР в халатном использовании инвестиций Лакшми Миттала. "Уверен, что Лакшми Миттал, который является мощным международным инвестором, пытаясь осуществить эту инвестицию… не планировал сделать ничего плохого. Но тот менеджмент, который работает на предприятии, небрежно относился к своим обязанностям. Поэтому должен быть соответствующим образом как минимум дисциплинарно наказан", - сказал он.

АМКР отрицал обвинения в свой адрес со стороны СБУ и заявил об убытках в $1 млн по итогам этого месяца из-за вынужденной остановки пуско-наладочных работ на машине непрерывного литья заготовок №3 после обыска СБУ 20 июля. После этого топ-менеджеры предприятия в конце июля встретились с главой государства, а также провели переговоры с представителями его Офиса. Стороны обсудили возможности улучшения экологической ситуации и внедрения социальных проектов в Кривом Роге. В результате достигли договоренности о реализации пяти шагов в продолжении модернизации предприятия и снижении влияния на окружающую природную среду, а также по реализации социальных проектов.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".