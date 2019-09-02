Экономика

12:18 02.09.2019

Мининфраструктуры планирует реформировать Укртрансбезопасность – Криклий

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Мининфраструктуры планирует реформировать Укртрансбезопасность – Криклий

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил о планах "перезагрузить" Государственную службу Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность).

"Буду сейчас очень пристально смотреть в сторону Укртрансбезопасности… для того, чтобы их перезагрузить. Нужно в корне изменить ситуацию, потому, что они работают в формате старой Госавтоинспекции вместо того, чтобы быть гражданским сервисо-ориентированным органом, который максимально автоматизировал бы все процессы", - сказал Криклий в эфире телеканала "112 Украина".

Он считает, что после того, как будет реформирована Укртрансбезопасность, дороги в Украине будут "жить дольше", за счет того, что исчезнет основная причина их разрушения – перегруженный автотранспорт.

Министр инфраструктуры подчеркнул, что этому также будет способствовать внедрение систем автоматического взвешивания в движении (Weight-in-Motion, WiM) "Укравтодора" и перенос коммуникации инспекторов Укртрансбезопасности с непосредственно дороги (общение с водителем) в бэк-офис (общение с грузовладельцем).

Криклий также подчеркнул, что сейчас первоочередная его задача – сменить команду в министерстве и обновить ее состав. В то же время министр подчеркнул, что не планирует устраивать "охоту на ведьм".

По мнению главы ведомства, у предыдущего состава Мининфраструктуры была налажена отличная внешняя коммуникация, при этом полностью отсутствовала внутренняя.

Он также отметил, что из возможных электронных сервисов министерство запустило едва 10% запланированных.

Как сообщалось, Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров Украины, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа").

Министром инфраструктуры Украины назначен Владислав Криклий, ранее бывший советником министра внутренних дел по вопросам внедрения информационных технологий. До начала работы в МВД Криклий работал в инвестиционно-банковской сфере, а также в компании Tickets.ua, занимающейся автоматизацией процессов электронной оплаты платежей. На выборах 2019 года он был избран народным депутатом по списку "Слуги народа" под номером 12.

Теги: #криклий #мининфраструктуры #кабмин
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