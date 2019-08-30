Вопрос о модели анбандлинга "Нафтогаза" должен быть решен в ближайшие недели - Гончарук

Вопрос модели и сроков анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" должен быть решен в ближайшие недели, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Анбандлинг "Нафтогаза", безусловно, нужен. Мы его обязательно сделаем. Модель дискутируется. Мы нашли интересное решение, которое предварительно согласовали с нашими партнерами. Вопрос должен быть решен в ближайшие недели. То есть вопрос модели анбандлинга, его конкретных сроков и так далее должен быть решен в ближайшие недели", – сказал Гончарук журналистам в Киеве в пятницу.

Как сообщалось, выделение независимого оператора ГТС запланировано с 1 января 2020 года. "Нафтогаз" планирует провести анбандлинг по модели ISO (Independent System Operator), которая обеспечивает защиту интересов Украины в рамках арбитража против "Газпрома" на $12 млрд. ISO в отличие от модели OU (Ownership unbundling), на которой настаивает Кабинет министров Гройсмана, не требует приватизации ГТС Украины.

Для активизации процесса анбандлинга и передачи газотранспортной системы в управление независимому оператору Верховная Рада должна принять во втором чтении законопроект "О концессии".

Весной 2019 года НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укртрансгаз" и ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) подписали соглашение о создании совместной рабочей группы с пятью ведущими европейскими операторами, заинтересованными в поддержке процесса анбандлинга и дальнейшем участии в управлении украинской ГТС. В рабочую группу входят GRTgaz S.A. (Франция), N.V. Nederlandse Gasunie (Нидерланды), Snam S.p.A. (Италия), Eustream a.s. (Словакия) и Fluxys S.A. (Бельгия).

Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе – 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.