Экономика

10:04 27.08.2019

Гон создал фонд инвестиций в стартапы Кремниевой долины, получив миллионы от оманского партнера Nissan - WSJ

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Гон создал фонд инвестиций в стартапы Кремниевой долины, получив миллионы от оманского партнера Nissan - WSJ

Экс-глава Nissan Motor Co. Карлос Гон построил параллельный бизнес в качестве инвестора в Кремниевой долине вместе со своим сыном, используя миллионы долларов, которые он получал от топ-менеджера оманской компании - партнера Nissan, пишет The Wall Street Journal.

Действия, о которых было известно лишь небольшому кругу людей, возможно, повлекут за собой самые серьезные обвинения в рамках масштабного расследования, ранее выявившего ряд финансовых преступлений Гона.

Гон находится под следствием в Японии с ноября 2018 года. Ему предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая занижение полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн за восемь лет.

Детали, опубликованные WSJ, показывают, каким образом денежные средства оманского партнера Nissan оказывались в фонде, инвестировавшем в стартапы Кремниевой долины. При переводе Nissan $10 млн в пользу оманского дистрибьютора, $5 млн возвращались им Гону через счета в компании, зарегистрированной в Ливане.

Издание ссылается на документы о банковских переводах, а также информацию, полученную от более 20 людей, близких к Гону или информированных о проводимом расследовании.

По данным WSJ, Гон был напрямую вовлечен в управление инвестиционным бизнесом, отдавая распоряжения относительно многомиллионных сделок, среди которых финансирование азиатского сервиса такси.

Источники отмечают, что Гон смешал семейные связи и личные деловые интересы с бизнесом публичных компаний, которыми он руководил. В период, когда Гон возглавлял Nissan, японский автопроизводитель заключил ряд ненадлежащих сделок с его друзьями или знакомыми в ряде стран Ближнего Востока и Азии, сообщили источники.

По их словам, он также не поставил в известность совет директоров Nissan о том, что начал инвестиционный бизнес вместе с топ-менеджером оманского клиента компании.

Гон отрицает все обвинения. Его представитель заявил, что "прокуратура в сотрудничестве с Nissan организовали кампанию для атаки на Гона, стремясь запятнать его репутацию с помощью сфабрикованных обвинений".

Тот факт, что инвестиции Гона держались в секторе, "является нормальным и правильным", отметил он.

По словам источников, экс-глава Nissan также владел винодельческим бизнесом в Ливане, крупными долями в двух ливанских банках и инвестировал в ближневосточную недвижимость. Кроме того, Гон завязывал отношения на Ближнем Востоке и в Индии с определенными людьми, которые могли бы помочь ему в развитии бизнеса Nissan в этих регионах.

Данные о сделках, заключавшихся сыном Гона - Энтони Гоном - с оманским дистрибьютором Nissan, упоминались в расследовании, проводимом японскими властями. Сын Гона является резидентом США, ему никаких обвинений не предъявлено.

Инвесткомпания Shogun Investments была создана отцом и сыном Гонами в марте 2015 года. По данным источников, Карлос Гон является основным владельцем компании, а его сыну принадлежит в ней небольшая доля.

Примерно в это же время юрист Гона Фади Гебран создал в Бейруте компанию Good Faith Investments. Согласно корпоративной документации, этой компанией почти полностью владеет Дивенду Кумар, являвшийся управляющим директором Suhail Bahwan Automobiles, дистрибьютора Nissan в Омане.

По данным WSJ, в мае 2015 года Кумар впервые перечислил 5 млн евро на счет Good Faith Investments через свой швейцарский счет. В тот же год Good Faith Investments получила еще четыре таких же переводов.

Источники газеты отмечают, что все средства, полученные Good Faith Investments, поступили от Кумара. В общей сложности, по данным на 13 сентября 2018 года, он перечислил этой компании 39,56 млн евро.

Следствие фокусируется на переводе Nissan $10 млн в пользу оманского дистрибьютора, который в счетах японской компании описан как "выплаты стимулирующего характера", контролируемые Кумаром. Средства были переведены из "резерва CEO" Nissan, к которым обычно относятся непредвиденные расходы.

Прокуратура утверждает, что $5 млн из этой суммы поступила Гону через компанию, контролируемую Кумаром - Good Faith Investments.

Выплаты стимулирующего характера традиционны для автомобильного сектора, однако обычно они являются частью годового бюджета компании. Выплаты Nissan в пользу оманской компании начались в 2012 году и происходили регулярно, несмотря на то, что Гон ушел с поста CEO в 2017 году. За период с 2012 по 2018 год Nissan перевел оманской компании на эти цели $32 млн. Renault направила порядка $11 млн на выплаты стимулирующего характера за эти годы.

С октября 2015 года Гон начала переводить средства со счетов Good Faith в свою компанию Shogun Investments. В период с 2015 по 2018 год сумма выведенных таким образом средств составила $27,2 млн, при этом инвесткомпания Гона не имела других источников притока средств.

Теги: #nissan #гон
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