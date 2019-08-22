Немецкий ритейлер New Yorker расширяет сеть в Украине до 10 магазинов

ООО "Нью Йоркер Украина" (Киев), развивающее в Украине немецкую сеть одежды и обуви New Yorker, открывает магазин в ТРЦ River Mall на Днепровской Набережной, 12 в Дарницком районе Киева, тем самым расширяя украинскую сеть до 10 объектов.

Как сообщила пресс-служба ТРЦ, магазин разместится на втором этаже объекта и займет 1,1 тыс. кв. м.

Торговая точка станет четвертой в Киеве и десятой в Украине.

Сеть New Yorker развивается в Украине с 2011 года.

По данным сайта компании, на 22 августа 2019 года сеть насчитывает 9 магазинов в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Кривом Роге и Сумах. На международном рынке New Yorker представлен более чем 1 тыс. магазинов в 40 странах мира.