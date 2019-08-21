Экономика

17:59 21.08.2019

Курс гривни на межбанке в среду укрепился до 25,135 грн/$1

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Курс гривни на межбанке в среду укрепился до 25,135 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 25,135 грн/$1 с 25,165 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,12–25,15 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 22 августа официальный курс 25,204427 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 21 августа снизился до 25,2283 грн/$1 с 25,1242 грн/$1.

Теги: #курс #гривня
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