Курс гривни на межбанке в среду укрепился до 25,135 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 25,135 грн/$1 с 25,165 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,12–25,15 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 22 августа официальный курс 25,204427 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 21 августа снизился до 25,2283 грн/$1 с 25,1242 грн/$1.