"Метро Кеш энд Керри Украина" запускает онлайн-магазин для клиентов HoReCa

ООО "Метро Кеш энд Керри Украина" (Metro C&C, Киев) запускает онлайн-магазин для клиентов сегмента HoReCa, сообщила пресс-служба компании.

"Мы верим, что именно в персонифицированной работе с ключевыми клиентами заложено успешное развитие нашего бизнеса, и потому рады анонсировать первый этап нашего собственного e-commerce решения для HoReCa клиентов", – цитируется в пресс-релизе маркетинговый директор "Метро Кеш энд Керри Украина" Антон Жорин.

Как сообщает компания, ассортимент онлайн-магазина включает торговые марки Metro, а также продукцию собственного импорта. Компания также планирует до конца года расширить ассортимент за счет увеличения предложения непродовольственных товаров.

Согласно пресс-релизу, пилотная доставка покроет Киев и Киевскую область, при этом до конца 2019 года покрытие расширится на Одессу, Харьков, Львов, Днепр и Ивано-Франковск.

Ранее пресс-служба "Метро Кеш энд Керри Украина" сообщила о смене генерального директора компании. Занимавший пост гендиректора "Метро Кеш энд Керри Украина" с апреля 2019 года Оливье Лангле получил назначение на должность гендиректора Makro Cash&Carry (Чехия) в пределах Metro AG. Таким образом, с 1 октября 2019 года его сменит Тино Цайске.

"Метро Кэш энд Керри Украина" основана в 2003 году. Объединяет 23 ТЦ Metro в крупнейших городах Украины - Киеве, Виннице, Житомире, Полтаве, Львове, Ривном, Ивано-Франковске, Черновцах, Кривом Роге, Мариуполе, Запорожье, Днепре, Харькове, Одессе и Николаеве, а также двумя магазинами оптовой торговли "Бери Вези" в Тернополе и Луцке.

По данным компании, объем ее продаж по итогам 2017/2018 финансового года (октябрь 2017 - сентябрь 2018) составил EUR523 млн.

"Метро Кэш энд Керри Украина" входит в состав Metro Group, одной из ведущих международных торговых компаний.