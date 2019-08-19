"Метро Кеш энд Керри Украина" в октябре откроет магазин "Бери Вези" в Чернигове

ООО "Метро Кеш энд Керри Украина" (Metro C&C, Киев) планирует в соответствии с глобальной стратегией развития открыть в конце октября 2019 года новый торговый центр малого формата под брендом "Бери Вези" по ул.Старобелоусская, 77 в Чернигове.

"Магазин "Бери Вези" в Чернигове будет работать согласно обновленной концепцией торговых центров малого формата Metro. Она предусматривает полноценное обслуживание всех групп клиентов компании, с усиленным фокусом на профессиональных – trader (розничная торговля) и horeca (отели, кафе и рестораны), общую долю которых компания планирует нарастить в Чернигове до 70%", - сообщила пресс-служба ритейлера в понедельник.

По ее данным, общая площадь ТЦ "Бери Вези" в Чернигове составит около 1,6 тыс. кв. м, из которых 1,2 кв. м будет отведено под торговый зал. Объект станет 26 торговым центром в сети "Метро Кэш энд Керри" в Украине.

Как отмечается в сообщении, "Метро Кеш энд Керри Украина" планирует с открытием нового ТЦ в Чернигове усилить свои позиции по поддержке развития сферы гостеприимства в Украине. Ассортимент нового "Бери Вези" будет представлен более 2,2 тыс. наименований товаров продовольственной и непродовольственной группы, включая продукцией собственных ТМ и собственного импорта Metro.

Как сообщалось, в октябре-2018 генеральный директор "Метро Кеш энд Керри Украина" Оливье Лангле заявил на пресс-конференции о планах компании с 2019 года начать открывать магазины "Бери Вези" площадью 1,5-2 тыс. кв. м, представляющие собою небольшие оптовые базы для трейдеров. Как он тогда сообщил, большие форматы гипермаркетов компания не планирует развивать в Украине.

Ранее пресс-служба "Метро Кеш энд Керри Украина" сообщила о смене генерального директора компании. Занимавший пост гендиректора "Метро Кеш энд Керри Украина" с апреля 2019 года Оливье Лангле получил назначение на должность гендиректора Makro Cash&Carry (Чехия) в пределах Metro AG. Таким образом, с 1 октября 2019 года его сменит Тино Цайске.

"Метро Кэш энд Керри Украина" основана в 2003 году. Объединяет 23 ТЦ Metro в крупнейших городах Украины - Киеве, Виннице, Житомире, Полтаве, Львове, Ривном, Ивано-Франковске, Черновцах, Кривом Роге, Мариуполе, Запорожье, Днепре, Харькове, Одессе и Николаеве, а также двумя магазинами оптовой торговли "Бери Вези" в Тернополе и Луцке.

По данным компании, объем ее продаж по итогам 2017/2018 финансового года (октябрь 2017 - сентябрь 2018) составил EUR523 млн.

"Метро Кэш энд Керри Украина" входит в состав Metro Group, одной из ведущих международных торговых компаний.