IKEA и "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" ввели оценку и контроль рисков при заражении сотрудников COVID-19, фармкомпания Takeda – запрет на командировки и офлайн-ивенты

Украинский офис компании IKEA, крупнейшего в мире ритейлера мебели и товаров для дома, и "МЕТРО Кеш энд Керри Украина", развивающее сеть центров оптовой торговли "METRO", внедрили процедуру оценки рисков и внутренний алгоритм действий в случае подозрения или подтверждения заболевания COVID-19 у сотрудников.

Работа компании IKEA организована в соответствии с внутрикорпоративными мерами безопасности, а также в соответствии с требованиями и указаниями правительства Украины, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ритейлера.

"В случае, если среди наших коллег кто-то заболел COVID-19, мы придерживаемся процедуры, в основе которой – оценка рисков, и которая состоит из нескольких этапов. Прежде всего, с помощью специально разработанного опросника мы определяем всех, с кем этот человек контактировал. Контактировавших более 15 минут, даже если коллеги были при этом в масках и придерживались социальной дистанции, просим пройти ПЦР-тест. Все, кто контактировали с инфицированным, должны оставаться дома, пока не получат результатов тестирования", - рассказали в IKEA.

В случае положительного результата теста контактировавшего сотрудника компания придерживается той же процедуры: заполнение опросника, определение контактов и проведения тестирования. При этом человек должен самоизолироваться и придерживаться плана действий, утвержденного государственными, территориальными или местными управлениями здравоохранения.

К коллегам, которые имеют важные бизнес-командировки, IKEA применяет другой подход: они должны пройти тестирование по прибытии в страну назначения, а также после возвращения в Украину. При этом такие сотрудники обеспечены международным страхованием, которое покрывает все расходы, связанные с COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе "МЕТРО Кеш энд Керри Украина", компания, как крупный международный ритейлер, разработала внутренний алгоритм действий для всех сотрудников, в случае инфицирования или подозрения на заражение COVID-19, а также отдельный план действий для сотрудников, оказавшихся в контактной группе. Компания предоставляет своим сотрудникам медицинское страхование, в которое включены диагностика и лечение COVID-19.

"В случае подтверждения заболевания сотрудник остается на самоизоляции или на больничном на весь период болезни. Вся его контактная группа также отправляется на самоизоляцию и делает ПЦР-тест за счет компании в рамках страхования. Если сотрудник оказался в контактной группе своего семейного круга, он также остается на самоизоляции. ПЦР-тест такому сотруднику проводится за счет компании после получения информации о том, что член семьи, проживающий с сотрудником, выздоровел", - пояснили в пресс-службе.

При этом компания оплачивает как больничный, так и самоизоляцию всем сотрудникам без исключений и в полном объеме.

"Более того, компания дополнительно за свой счет проводит такой тест для контроля всех рисков. Сотрудник возвращается к работе только при негативном результате. Если тест позитивный, сотрудник остается далее в оплачиваемой изоляции", - отметили в торговой сети.

Украинский офис биофармацевтической компании Takeda, занимающейся разработкой терапии против COVID-19, с марта 2020 перевел всех сотрудников, включая медицинских представителей, на удаленный режим работы.

"У Takeda очень конкретная позиция в отношении работы сотрудников в период пандемии: удаленная работа, отсутствие командировок, мы не проводим внутренних мероприятий, наши встречи, включая контакты со специалистами здравоохранения, проходят исключительно в онлайн-режиме. Это же касается и внешних ивентов: мы поддерживаем и участвуем только в мероприятиях, которые проходят онлайн. Это снижает риски распространения заболевания, а значит помогает избежать дополнительной нагрузки на систему здравоохранения", - рассказала в комментарии агентству "Интерфакс Украина" директор по управлению персоналом биофармацевтической компании Takeda в Украине, Молдове и Беларуси Инна Мокровольская.

По ее словам, компания в кратчайшие сроки расширила условия стандартного медицинского страхования и выплат для сотрудников в случае COVID-19.

При симптомах ОРВИ сотрудник Takeda может обратиться за консультацией к врачу удаленно: по телефону или скайпу. Если врач назначает тестирование на COVID-19, компания оплачивает проведение ПЦР-теста из корпоративного лимита. При этом сотрудник может самостоятельно выбрать лабораторию.

"Мы прекрасно понимаем, с какой финансовой нагрузкой может столкнуться человек при наличии COVID-19. Если тест положительный, компания оказывает финансовую помощь через страховую компанию. Если сотруднику необходима госпитализация из-за заболевания пневмонией, бронхопневмонией, респираторным дистресс-синдромом, вызванным коронавирусом SARS-CoV-2 (COVID-19), ему оказывается поддержка в большем размере", - пояснила Мокровольская.