"Метро Кеш энд Керри Украина" сменила гендиректора

Новым генеральным директором ООО "Метро Кеш энд Керри Украина" (Metro C&C, Киев) назначен Тино Цайске, ранее занимавший должность глобального директора по управлению талантами и подбору персонала Metro AG (главный офис – Дюссельдорф, Германия).

"Новым генеральным директором "Метро Кеш энд Керри Украина" с 1 октября 2019 года, или раньше, в зависимости от сроков получения разрешения на трудоустройство, станет Тино Цайске", - сообщила пресс-служба ритейлера.

По ее данным, занимавший пост гендиректора "Метро Кеш энд Керри Украина" с апреля 2019 года Оливье Лангле получил назначение на должность гендиректора Makro Cash & Carry (Чехия) в пределах Metro AG.

"С 1 октября 2019 года Оливье будет полностью отвечать за деятельность "Makro Чехия", - отмечается в сообщении.

"Метро Кэш энд Керри Украина" основана в 2003 году. Объединяет 23 ТЦ Metro в крупнейших городах Украины - Киеве, Виннице, Житомире, Полтаве, Львове, Ривном, Ивано-Франковске, Черновцах, Кривом Роге, Мариуполе, Запорожье, Днепре, Харькове, Одессе и Николаеве, а также двумя магазинами оптовой торговли "Бери-Вези" в Тернополе и Луцке.

По данным компании, объем ее продаж по итогам 2017/2018 финансового года (октябрь 2017 - сентябрь 2018) составил EUR523 млн.

"Метро Кэш энд Керри Украина" входит в состав Metro Group, одной из ведущих международных торговых компаний.