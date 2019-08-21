Таможенный индекс за І пол.-2019 впервые с 2017г вышел из негативной плоскости

Таможенный индекс в январе-июне 2019 года впервые с 2017 года вышел из негативной плоскости и достиг "нейтрального" показателя 3,24 балла (по 5-бальной шкале) по сравнению с 2,92 балла по итогам июля-декабря 2018-го, свидетельствует исследование Европейской бизнес ассоциации.

"Выросла оценка всех составляющих индекса по сравнению с прошлым периодом: компании отмечают улучшение качества услуг и сдерживание уровня коррупции на таможне. В то же время беспокоит, что бизнес сообщает об одних и тех же проблемах, которые не решаются из года в год", – цитирует пресс-служба ЕБА координатора налогового и таможенного комитетов бизнес-ассоциации Наталью Артемчук.

По ее словам, чаще всего жалобы касаются ветеринарного и фитосанитарного контроля, а также безосновательной бумажной волокиты. Помимо этого, компании предлагают перевести большую часть коммуникации и работы с документацией на таможне в электронный формат.

Согласно данным исследования, в ходе которого были опрошены 58 таможенных экспертов компаний-членов ассоциации, 92% респондентов не заметили эффекта от операции по борьбе с контрабандой "Бастион", которую анонсировал экс-и.о. главы ГФС Александр Власов.

"В то же время компании не ощутили какого-либо негативного эффекта на прохождение таможенного оформления", – указывается в сообщении ассоциации.

В целом исследование показало, что 36% опрошенных демонстрируют сдержанный оптимизм и уверены в сокращении проявлений коррупции на таможне. Хотя 53% склоняются к тому, что ситуация не изменилась.

"Значительно уменьшилось количество экспертов, недовольных качеством таможенных услуг – 28%, хотя в предыдущем периоде таких было почти 40%. В то же время 47% респондентов ответили, что скорее удовлетворены качеством услуг и профессионализмом должностных лиц на таможне", – отметила ЕБА.

По данным ассоциация, 52% участников опроса удовлетворены работой "единого окна" на таможне, ставшего обязательным с февраля 2018-го. В то же время 23% остаются недовольными работой системы.

Опрос в рамках исследования "Таможенный индекс" ЕБА проводит дважды в год с 2010-го. Исследование состоит из трех блоков - коррупция, качество таможенных услуг, работа "единого окна". Отметка в 3 балла считается нейтральной, максимальный показатель – 5 баллов.