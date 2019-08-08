Экономика

16:04 08.08.2019

Экс-владельцы банка "Аваль" открыли ТРЦ River Mall в Киеве

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ООО "Информационное агентство "Вильна Украина" (Киев), принадлежащее бывшим владельцам банка "Аваль", в четверг открыло новый торгово-развлекательный центр (ТРЦ) River Mall общей площадью 140 тыс. кв. м на Днепровской Набережной, 12 в Дарницком районе Киева.

Как сообщила компания Colliers International (Украина), эксклюзивный брокер ТРЦ, его концепция разрабатывалась архитектурной группой "Архпассаж Украина" совместно с международной архитектурной компанией ChapmanTaylor.

Арендная площадь ТРЦ составляет 64 тыс. кв. м. В состав комплекса входит ТРЦ (55,5 тыс. кв. м), многоуровневый наземный и подземный паркинги на 1550 машиномест, а также бизнес-центр и аквапарк. Как сообщал ранее агентству "Интерфакс-Украина" совладелец ТРЦ Сергей Вовченко, открытие аквапарка запланировано на лето-2020.

Кинотеатр "Планета Кино" с залом IMAX начал работу в ТРЦ River Mall 1 августа.

ТРК River Mall состоит из пяти уровней – трех наземных, с магазинами, кинотеатром и фуд-кортом, и двумя подземными - с паркингом и супермаркетом.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, собственниками ООО "Информационное агентство "Вильна Украина" числятся Федор, Александр и Андрей Шпиги (10,8%, 13,5%, 13,5% соотвественно), Сергей Вовченко (9%), Иван Пинчук и Игорь Слободский (по 6,3%), Дмитрий и Наталья Волошко (6,3% и 4,95%), Иван Волощук (5,4%), Леся Спивак (4,95%), Михаил Горовенко и Светлана Смолий (по 4,5%), а также ООО "КУУ "Эталон эссет менеджмент" (10%). Конечным бенефициаром указан Федор Шпиг.

Зарегистрированный капитал ООО "ИА "Вильна Украина" на август-2019 составляет 122,2 млн грн.

Теги: #киев #трц #river_mall
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