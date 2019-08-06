Экономика

15:36 06.08.2019

CNOOC планирует войти в шельфовые проекты в Гвинее-Бисау

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China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) планирует купить у шведской Svenska Petroleum 55,55% в Блоке 2 лицензионного участка Sinapa и Блоках 4A и 5A лицензионного участка Esperanca на шельфе Гвинеи-Бисау.

Как сообщает Africa Oil+Gas Report, в случае коммерческого открытия доля CNOOC будет преобразована в 50% участия в каждой из лицензий.

Ожидается, что сделка будет завершена в третьем квартале 2019 года при условии получения разрешений регулирующих органов.

Svenska сохранит 23,03% долю участия и останется оператором. CNOOC после завершения предстоящей кампании по бурению на шельфе может принять решение о принятии на себя операторства. Австралийской FAR принадлежит 21,42% в каждой из лицензий.

Шведская компания в рамках совместного предприятия продолжает подготовку к бурению первой в истории глубоководной разведочной скважины на шельфе Гвинеи-Бисау в первом квартале 2020 года.

В прошлом разведка на шельфе Гвинеи-Бисау первоначально была сосредоточена на мелководье менее 200 метров.

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