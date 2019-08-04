Экономика

22:23 04.08.2019

ОПЗ после более чем годового простоя начал запуск производства аммиака и карбамида

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 ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) начал запуск производства аммиака и карбамида, сообщил первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков на своей странице в Facebook в воскресенье вечером.

"После более чем годового простоя Одесский припортовый завод начал запуск производства аммиака и карбамида. И хотя впереди еще несколько дней нервотрепки, можно сказать, что мы на финишной прямой", - констатировал топ-менеджер.

При этом он уточнил, что завод запустился по договору переработки давальческого сырья от компании "Агро Газ Трейдинг".

"Согласно этого договора, минимальный период сотрудничества компаний составит 4 месяца с возможностью дальнейшей пролонгации по согласованию наблюдательным советом ОПЗ. Ежемесячно завод будет получать около 60 млн куб. м газа в месяц", - пояснил Щуриков.

Как сообщалось, в конце июля ОПЗ начало предпусковые работы, планируя запуститься с 1 августа 2019 года. При этом гендиректор "Агро Газ Трейдинг" Александр Горбуненко сообщал, что договор с ОПЗ подписан до 1 декабря 2019 года. Он предусматривает поставку минимум 240 млн куб. м природного газа в течение четырех месяцев.

Произведенный заводом карбамид будет отгружаться на экспорт, но компания готова к переговорам по его поставке и на внутренний рынок. Так, минимум 250 тыс. тонн карбамида планируется отгрузить на внешний рынок, еще 30 тыс. тонн могут быть реализованы внутри страны. На внутренний рынок также планируется поставить 32 тыс. тонн аммиака.

ОПЗ простаивает с конца апреля 2018 года. Его работа была остановлена из-за нарушений давальцем ООО "Всеукраинская Энерго Компания" договора с "Укртрансгазом".

ОПЗ называл работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом возобновления работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной задолженности за газ перед НАК "Нафтогаз Украины", которая превышает 1,5 млрд грн.

Теги: #запуск #украина #опз #производство
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