Экономика

16:52 01.08.2019

Чистая прибыль украинских банков в I пол.-2019 возросла в 3,7 раза

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Чистая прибыль украинских банков в I пол.-2019 возросла в 3,7 раза

Чистая прибыль платежеспособных банков в январе-июне 2019 года составила 31 млрд грн, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (8,3 млрд грн), сообщил НБУ на своей страничке в Facebook.

НБУ указал на три фактора роста банковской прибыли: рост чистых процентных доходов банков на 20% до 39 млрд грн; рост чистых комиссионных доходов на 17% до 21 млрд грн; положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи валюты- 10,4 млрд грн.

По данным НБУ, на 1 июля 2019 года в Украине действовало 76 банков.

Теги: #нбу #банки #украина
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