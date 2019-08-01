lifecell во II кв. увеличил чистый убыток на 41,8%, доход – на 16,1%

Мобильный оператор lifecell в апреле-июне 2019 года увеличил чистый убыток на 41,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 293,2 млн грн (в апреле-июне-2018 - 206,7 млн грн), сообщила пресс-служба компании со ссылкой на данные финансового отчета.

Согласно отчету, доход оператора во втором квартале возрос на 16,1% - до 1,48 млрд грн, показатель EBITDA – на 41,7%, до 798,8 млн грн. При этом маржа EBITDA возросла на 9,7 процентных пункта – до 53,9%.

"Увеличение дохода обусловлено ростом прибыли от повышенного потребления услуг мобильного интернета, что является следствием роста количества пользователей 4.5G", - отмечается в отчете lifecell.

Активная абонентская база lifecell за апрель-июнь 2019 года сократилась на 12,8% по сравнению со вторым кварталом 2018 года и составила 6,8 млн пользователей. При этом средний доход на одного абонента (ARPU) активной абонбазы возрос на 27,3% - до 53,1 грн.

Капитальные инвестиции оператора за указанный период составили 350 млн грн, что на 78,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Коэффициент проникновения смартфонов к концу июня достиг 78%.

Как сообщалось, lifecell по итогам 2018 года получил 1,301 млрд грн чистого убытка, что в 2,58 раза больше, чем в 2017 году (убыток 503,6 млн грн), выручка выросла на 8,06% - до 5,269 млрд грн. Показатель EBITDA увеличился на 8,2% - до 2,762 млрд грн, показатель маржи EBITDA - на 25,2 п.п., до 52,4%.

Капитальные инвестиции оператора в 2018 году возросли в 3,03 раза - до 4,032 млрд грн, тогда как годом ранее оператор инвестировал 1,33 млрд грн.

Активная абонентская база за прошлый год сократилась на 8,8% - до 7,3 млн клиентов, общее количество абонентов в сети оператора - на 10,8%, до 9,9 млн абонентов.

Lifecell является третьим по величине оператором мобильной связи в Украине.

Турецкий поставщик конвергентных телекоммуникаций и технологических услуг Turkcell в 2015 году сконцентрировал 100% оператора "Астелит", позднее переименованного в lifecell.