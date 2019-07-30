Экономика

16:48 30.07.2019

Нацкомфинуслуг вводит требования к качеству аудита небанковских финучреждений

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Нацкомфинуслуг вводит требования к качеству аудита небанковских финучреждений

Нацкомфинуслуг вводит требования к информации, касающейся обязательного аудита и обзора промежуточной финансовой информации, а также требования к дополнительным отчетам субъектов аудиторской деятельности, которые подаются в комиссиюг, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Нацкомфинуслуг Александр Залетов.

По его словам, с принятием закона "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности" применение аудита в цели государственного надзора будут усиливаться, особенно на тех финансовых рынках, где риск неплатежеспособности финансового учреждения может нанести ущерб потребителю финансовой услуги, например, в сфере страхования.

Новелла аудиторских проверок страховщиков будет заключаться в том, что для достоверности и полноты аудиторского заключения на аудитора возлагается обязанность не только подтвердить финансовую отчетность страховой компании, но и проверить ключевые нормативные показатели деятельности страховщика на предмет их соответствия требованиям страхового законодательства.

Так, при аудите страховщика аудитор, с учетом выводов, приведенных в актуарном отчете, который составляется и представляется в соответствии с требованиями законодательства, будет обязан рассматривать соблюдение этим страховщиком в течение отчетного периода требования законодательства относительно: превышения фактического запаса платежеспособности страховщика над расчетным нормативным запасом платежеспособности; надлежащего ведения учета, регистрации договоров страхования и перестрахования, в том числе ведение персонифицированного (индивидуального) учета договоров страхования жизни (в случае наличия у страховщика лицензии на страхование жизни).

Также будут рассматриваться формирование, ведения учета и адекватности сформированных страховых резервов, а также надлежащего и полного формирования и учета резерва заявленных, но не выплаченных убытков (для страховщика, осуществляющего виды страхования, чем страхование жизни) или резерва надлежащих выплат страховых сумм (для страховщика, который осуществляет страхование жизни), оценки возможности выполнения страховщиком принятых страховых и перестраховочных обязательств.

Кроме того, будет изучено соблюдение обязательных критериев и нормативов достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов и рискованности операций страховщика, а также существенных операций страховщика с активами, система управления рисками, организации и проведения страховщиком внутреннего аудита (контроля), а также соответствия политики перестрахования и т.д.

Это обусловлено, прежде всего, спецификой правовой и экономической природы страховых услуг, которые имеют повышенный уровень риска и, соответственно, требуют дополнительного контроля со стороны государства с целью обеспечения платежеспособности страховщиков и недопущения случаев невыполнения страховщиками своих обязательств перед потребителями страховых услуг, отметил Залетов.

По его мнению, ожидаемым результатом принятия распоряжения Нацкомфинуслуг станет повышение транспарентности рынков небанковских финансовых услуг и, как следствие, обеспечение надлежащего уровня конкуренции на этих рынках.

Теги: #аудит #нацкомфинуслуг #залетов
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