Экономика

15:59 30.07.2019

MasterCard во II квартале увеличила прибыль сильнее ожиданий

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MasterCard во II квартале увеличила прибыль сильнее ожиданий

Прибыль MasterCard, второй по величине платежной системы в мире, во втором квартале 2019 года выросла сильнее прогнозов аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за отчетный период выросла на 31% и составила $2 млрд, или $2 в расчете на акцию, по сравнению с $1,6 млрд, или $1,5 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль повысилась до $1,89 на акцию с $1,66.

Выручка компании выросла на 12%, до $4,1 млрд с $3,7 млрд годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют показатель поднялся на 15%.

Операционные расходы в прошедшем квартале сократились на 1% - до $1,7 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль в размере $1,83 на акцию при выручке в $4,1 млрд.

Общий объем платежей с использованием карт MasterCard по всему миру вырос в минувшем квартале на 13% в местных валютах - до $1,6 трлн, сообщается в отчетности.

Акции MasterCard дешевеют на 0,3% в ходе предварительной сессии во вторник. С начала года капитализация компании выросла на 49,2%, до $287,5 млрд.

Теги: #финрезультат #mastercard
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