Экономика

13:08 29.07.2019

Dragon Capital покупает историческое здание на пл.Рынок во Львове за 116 млн грн

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Dragon Capital покупает историческое здание на пл.Рынок во Львове за 116 млн грн

ООО "Драгон капитал консалтинг", входящее в группу компаний Dragon Capital, стало победителем аукциона по продаже помещения подвалов и первых этажей исторических зданий на пл.Рынок, 19, 20, 21 во Львове общей площадью 945,1 кв.м, с предложением 116 млн грн.

"Прозрачно, открыто и публично. Сегодня Львов продал самый дорогой лот в истории города – 945 кв. м на пл.Рынок за 116 млн грн. Поздравляю компанию "Драгон капитал консалтинг" и лично Томаша Фиалу с очередной удачной инвестицией во Львов", – цитирует пресс-служба Львовского горсовета мэра Львова Андрея Садового.

Согласно данным об аукционе в электронной системе ProZorro, конкурентом "Драгон капитал консалтинг" на торгах 26 июля выступало ООО "Теймур" с предложением 96,5 млн грн. Стартовая цена объекта составляла 95,2 млн грн.

По информации в объявлении, лот включает подвалы и первые этажи в трех четырехэтажных зданиях, площадью 406,1 кв. м, 419,3 кв. м и 119,7 кв.м на пл.Рынок, 19, 20 и 21 соответственно. Ранее в зданиях располагался ресторанный комплекс.

ООО "Драгон капитал консалтинг" создано в 2002 году. Основным видом деятельности ООО является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, основателями и конечными бенефициарами ООО указаны "Драгон капитал инвестментс лимитед" (Кипр, 99%) и Томаш Фиала (1%).

Зарегистрированный капитал ООО "Драгон капитал консалтинг" составляет 16,5 тыс. грн.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.

Теги: #драгон_капитал
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