Экономика

10:05 21.12.2019

Фиала и его "Драгон Капитал" отчитались о росте в 2019г на треть расходов на некоммерческие проекты

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Фиала и его "Драгон Капитал" отчитались о росте в 2019г на треть расходов на некоммерческие проекты

Президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала, принадлежащая и возглавляемая им группа компаний "Драгон Капитал" и ее сотрудники в 2019 году перечислили более 30 млн грн на поддержку украинских проектов экономического и социального развития и на благотворительность, тогда как в прошлом году группа отчиталась о направлении на эти цели 22,6 млн грн, а еще годом ранее – 10 млн грн.

Согласно релизу "Драгон Капитал", на think tank "Центр экономической стратегии", аналитическую платформу VoxUkraine, проект "Новые Лидеры" и другие проекты для продвижения реформ, улучшения бизнес-климата и борьбы с коррупцией было выделено более 13 млн грн по сравнению с 12 млн грн год назад.

На финансирование программы Ukrainian Emerging Leaders Program в Стэнфордском университете, развитие Киевской школы экономики, проектов Национального университета "Киево-Могилянская академия", ОО "Украинская академия лидерства" и других инициатив в образовании было направлено почти 4 млн грн по сравнению с 5,1 млн грн в 2018 году.

На потребности детей и армии, в частности больнице Охматдет, детям военных, погибших в АТО, волонтерской организации Армия SOS, было собрано почти 3,5 млн грн, что несколько меньше, чем в прошлом году.

В то же время существенно выросли расходы на культуру, досуг и спорт, которые достигли в этом году 12,7 млн грн. Так, компания присоединилась к строительству лестницы от Андреевской церкви к Аллее художников и парка "Владимирская горка" в Киеве, стала партнером интерактивной выставки Ukraine WOW на железнодорожном вокзале Киева и вновь поддержала Львовский медиафорум.

Группа компаний "Драгон Капитал" основана в 2000 году. Является одной из крупнейших на инвестрынке Украины. По словам Фиалы, за последние три года группа вместе с партнерами из ЕС и США инвестировала в Украину свыше $500 млн.

Теги: #расходы #фиала #драгон_капитал
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