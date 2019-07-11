Экономика

10:12 11.07.2019

Dragon Capital улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2019г до 3,2%

1 мин читать
Dragon Capital улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2019г до 3,2%

Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в 2019 году вырастет на 3,2% под влиянием более высокого, чем ожидалось, внутреннего спроса (и потребительского, и инвестиционного).

Такой обновленный по итогам полугодия макропрогноз обнародовала одна из ведущих в Украине инвесткомпаний Dragon Capital, ранее оценивавшая рост отечественной экономики в этом году в 2,5%.

Согласно ему, внешняя среда в первом полугодии оказалась лучшей для Украины, чем ожидалось, в частности, из-за резкого благоприятного изменения цен на железную руду и газ.

И хотя во втором полугодии года в Dragon Capital ожидают ухудшения условий торговли, в годовом исчислении обновленные прогнозы все же лучше, чем были.

Оценка увеличения реального ВВП в 2020 году осталась прежней – 2,8%, так как позитивное влияние более высокого спроса будет нивелировано сокращением транзита российского газа, отмечается в документе. Если полгода назад аналитики Dragon Capital ожидали падения транзита на 20%, то теперь – на 50%.

Полная версия новости доступна по подписке.

Теги: #прогноз #ввп #драгон_капитал
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:28 09.07.2019
Минэнерго США сохранило прогнозы добычи нефти в Штатах на 2019-2020гг и цен на нефть

Минэнерго США сохранило прогнозы добычи нефти в Штатах на 2019-2020гг и цен на нефть

13:37 08.07.2019
НБУ может пересмотреть прогноз ВВП в сторону улучшения

НБУ может пересмотреть прогноз ВВП в сторону улучшения

11:04 05.07.2019
Moody’s считает "стабильным" прогноз банковской системы Украины

Moody’s считает "стабильным" прогноз банковской системы Украины

19:15 04.07.2019
Индия ожидает восстановления роста экономики до 7% в этом фингоду

Индия ожидает восстановления роста экономики до 7% в этом фингоду

11:44 04.07.2019
Минфин Украины на 16 млрд грн повысил прогноз платежей по госдолгу в 2020г

Минфин Украины на 16 млрд грн повысил прогноз платежей по госдолгу в 2020г

21:05 03.07.2019
Президент Молдовы заявил, что после смены власти в вопросе приднестровского урегулирования не следует ждать прорыва

Президент Молдовы заявил, что после смены власти в вопросе приднестровского урегулирования не следует ждать прорыва

19:39 03.07.2019
Правительство Украины прогнозирует рост дефицита торгового баланса Украины в 2020-2022гг

Правительство Украины прогнозирует рост дефицита торгового баланса Украины в 2020-2022гг

12:18 02.07.2019
Морпорты в 2018г сгенерировали 2% ВВП Украины

Морпорты в 2018г сгенерировали 2% ВВП Украины

06:42 02.07.2019
Синоптики предупреждают о стихийных метеорологических явлениях в большинстве областей Украины в ближайшие сутки

Синоптики предупреждают о стихийных метеорологических явлениях в большинстве областей Украины в ближайшие сутки

18:59 19.06.2019
Госстат улучшил показатель роста ВВП Украины в I кв. до 2,5%

Госстат улучшил показатель роста ВВП Украины в I кв. до 2,5%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрпошта" вновь пригрозила прекратить доставку пенсий с 2020 года

Зеленский предлагает превратить Чернобыльскую зону в одну из точек роста для новой Украины

Арка над четверым блоком ЧАЭС введена в эксплуатацию

НБУ готовит концептуальные изменения в регулировании украинского платежного рынка

"Укринтерэнерго" возобновил поставку э/э "Воде Донбасса"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Мексике сошел с конвейера последний Volkswagen "Жук"

"Укрпошта" вновь пригрозила прекратить доставку пенсий с 2020 года

Qatar Petroleum и Chevron Phillips Chemical Company построят нефтехимкомплекс в Мексиканском заливе за $8 млрд

USAID положительно оценивает первые дни работы нового оптового рынка э/э

"Укрспирт" возобновит отгрузки спирта после разъяснений Минфина

Система электронного учета древесины заработает эффективно только при условии подключении всех лесопользователей – ЕБА

Блэкаут в Армении мог быть спровоцирован проблемами в энергосистеме Ирана

Зеленский предлагает превратить Чернобыльскую зону в одну из точек роста для новой Украины

Арка над четверым блоком ЧАЭС введена в эксплуатацию

Исполнительным директором "ДТЭК ВИЭ" назначен экс-сотрудник "ДТЭК Энерго" Мишин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА