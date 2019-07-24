Экономика

20:26 24.07.2019

Ferrexpo в I квартале-2019 нарастила инвестиции в украинские активы более чем на 71%, до $47,5 млн

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Ferrexpo в I квартале-2019 нарастила инвестиции в украинские активы более чем на 71%, до $47,5 млн

Британская Ferrexpo plc в январе-марте 2019 года вложила 1,3 млрд грн (более $47,5 млн) в развитие подконтрольных ей Полтавского, Еристовского и Белановского ГОКов, что на 73,6% превышает инвестиции за аналогичный период прошлого года в гривне (свыше 748,9 млн грн) и на 71% в американских долларах (более $27,8 млн).

Согласно утвержденной советом директоров инвестпрограммы, сообщается в пресс-релизе компании, группа Ferrexpo за январь-март 2019 года инвестировала в поддержку месторождений и развитие Полтавского ГОКа (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM) свыше 855 млн грн, или более $31,4 млн (за аналогичный период прошлого года - свыше 501 млн грн, или более $18,6 млн), в развитие Еристовского и Белановского ГОКов (ЕГОК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM, и БГОК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM) – свыше 438,3 млн грн, или более $16,1 млн (свыше 247,9 млн грн, или более $9,2 млн).

Основными капитальными инвестициями ПГОКа стали расходы на поддержку действующего производства в сумме свыше 209 млн грн, или более $5 млн (свыше 177 млн грн, или более $6,6 млн) и крупных стратегических проектов на сумму свыше 272 млн грн, или более $16,3 млн (свыше 119 млн грн, или более $4,4 млн); компоненты на сумму свыше 373 млн грн, или более $10 млн (свыше 205 млн грн, или более $7,6 млн).

Средства ЕГОКа и БГОКа были вложены в переработку, развитие ж/д путей и объектов, в проекты по капитальному строительству карьера и инфраструктуры, геологические и другие работы.

"В 2019 году группа Ferrexpo продолжает следовать плану по инвестициям в соответствии с утвержденной Советом Директоров инвестпрограммой", - резюмируется в пресс-релизе.

Как сообщалось, Ferrexpo в 2018 году увеличила капинвестиции на 29,6% по сравнению с предыдущим годом - до свыше 3,5 млрд грн (более $130 млн) с более 2,7 млрд грн ($100 млн).

При этом группа в прошлом году инвестировала в поддержку месторождений и развитие ПГОКа свыше 2,414 млрд грн (более $90 млн), в развитие Еристовского и Белановского ГОКов – свыше 1 млрд 73,2 млн грн (более $40 млн).

Основными капинвестициями ПГОКа стали расходы на поддержку действующего производства в сумме свыше 806 млн грн (более $33 млн) и крупных стратегических проектов на сумму свыше 914 млн грн (более 32 млн); компоненты на сумму свыше 694 млн грн (более $25,1 млн).

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.

Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа, 100% акций Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.

В 2018 году компания произвела 10,6 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.

Теги: #инвестиции #ferrexpo
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