"Запорожсталь" построила участок дороги в рамках реализации проекта по возведению кислородно-конвертерного цеха - мэр

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, завершил строительство современной дороги по ул. Северное шоссе (Запорожье) в рамках реализации масштабного проекта по строительству кислородно-конвертерного цеха (ККЦ) предприятия.

"Я благодарен комбинату за комплексный подход, в результате которого город получит новую полноценную дорогу протяжностью 2,8 км с тротуарами, велодорожками, современным освещением и остановками общественного транспорта", - написал мэр Запорожья Владимир Буряк на своей официальной странице городского головы в понедельник.

Мэр Запорожья также заверил, что ко Дню Металлурга будет закончена реконструкция просп. Маяковского.

Как сообщалось, в начале 2018 года генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма заявил, что главная задача "Запорожстали" – строительство кислородно-конвертерного цеха, "который откроет новые горизонты работы для комбината на ближайшие 20-30 лет".

По его словам, "Запорожсталь" провела общественные слушания по проекту строительства ККЦ с общей суммой инвестиций более $1,3 млрд. Проект предполагает закрытие устаревшего мартеновского производства предприятия и строительство современного конвертерного цеха, что позволит модернизировать предприятие и приведет его к европейским стандартам, снизив экологическую нагрузку на регион.

Для проектных работ по ККЦ предприятие привлекло лучшие мировые практики – ведущих мировых производителей - компании Primetals и SMS Siemag. Проектную документацию готовили ведущие украинские институты "УкрГипромез" и "Энергосталь".

Масштабная экологическая реконструкция сталеплавильного производства "Запорожстали" - завершающая точка в крупнейшей программе модернизации производственных мощностей с экологической составляющей. Общая сумма инвестиций в строительство ККЦ – $1,3 млрд.

В рамках реализации проекта по строительству ККЦ комбинат за собственные средства вел работы по переносу участка Северного шоссе - компания "Метинвест Инжиниринг" отвечала за строительство производственной части проекта "под ключ". В рамках строительства ККЦ перенесен участок Северного шоссе протяженностью почти 3 км - новая городская магистраль имеет четыре полосы – по две в каждую сторону, что существенно увеличило ее пропускную способность. Кроме того, новое Северное шоссе получило пешеходную дорожку и современную систему отвода ливневых стоков. При этом участок дороги проходит не через промышленную зону, как ранее, а огибает ее. В рамках строительства также выполнены работы по озеленению.

Комбинат инвестировал в строительство новой дороги более 200 млн грн.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".