мотрит ходатайство Киевсовета о снятии запрета на расторжение договора аренды с застройщиком Осокорков

Хозяйственный суд Киева рассмотрит ходатайство Киевского городского совета об отмене мер обеспечения иска ООО "Контактбудсервис", которыми запрещается расторгать договор об аренде с компанией-застройщиком жилого массива "Патриотика на озерах" в зеленой зоне на Осокорках в Дарницком районе Киева.

Согласно тексту постановления суда, ООО "Контактбудсервис" обратилось в суд с иском о признании недействительным и отмене решения Киевсовета от 31 января 2019 года "О расторжении договоров аренды земельных участков для застройки объектами жилого и социально-бытового назначения в ж/м Осокорки-Центральные (1, 2, 3, 4, 5, 6 микрорайоны) в Дарницком районе Киева от 8 сентября 2005 года №63-6-00282 –286", а также с заявлением об обеспечении иска.

Хозяйственный суд решением от 8 февраля 2019 года удовлетворил заявление ООО частично и запретил ведомствам КГГА и уполномоченным лицам прекращать права аренды, переданные застройщику на основании заключенных договоров, а также препятствовать проведению строительных работ на указанных участках.

Во время рассмотрения дела по сути 2 июля 2019 года Киевсоветом было подано ходатайство об отмене мер обеспечения иска, вследствие чего заседание назначено на 16 июля 2019 года.

Как сообщила пресс-служба управляющего инвестициями в строительстве жилого массива банка "Аркада", Хозсуд Киева поддержал правовую позицию застройщика, а представитель Киевсовета в суде пытался затянуть рассмотрение дела с "необоснованными ходатайствами".

Ранее сообщалось, что 31 января 2019 года Киевский городской совет принял решение расторгнуть договор аренды с ООО "Контактбудсервис", которое, по данным департамента земельных ресурсов КГГА, задолжало города за аренду более 73 млн грн.

Кроме того, в июне Шестой апелляционный административный суд удовлетворил жалобу ОО "Экопарк Осокорки" на решение Окружного админсуда Киева от 7 ноября 2018 года об отказе отменить разрешение Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины на строительство жилого комплекса "Патриотика на озерах" на жилом массиве "Осокорки-Центральные" в Дарницком районе Киева, выданное ООО "Контактбудсервис" и ООО "Будэволюция".

По данным на сайте банка "Аркада", жилой массив "Патриотика на озерах" является географическим продолжением "Патриотики". Массив строится между озерами Тяглое и Небреж.

"Патриотика на озерах" должна состоять из 43 жилых домов высотой 26-27 этажей, больницы, трех школ, детских садов (три отдельно стоящих и три пристроенных), двух ТЦ и дополнительной инфраструктуры.