"Укрзализныця" планирует перевозить почтовые отправления контейнерами в составе пассажирских поездов

АО "Укрзализныця" ведет переговоры с почтовыми операторами о запуске услуги по перевозке пассажирских поездов для доставки почтовых отправлений фитинговыми платформами, сообщила компания.

Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци" со ссылкой на операционного директора компании Вячеслава Еремина, железная дорога - прогнозируемый и стабильный вид транспорта, который сможет обеспечить доставку отправлений практически любых размеров.

"В этой услуге заинтересованы наши почтовые операторы. Сейчас мы ведем с ними переговоры, и они очень заинтересованы в этой услуге, ведь их клиенты смогут всегда вовремя получить свой груз, независимо от погоды и других факторов, влияющих на автотранспорт", - отметил он.

Еремин добавил, что эта услуга будет предоставляться аналогично вагонам-автомобилевозам и никоим образом не повлияет на качество и скорость пассажирских перевозок.

Для перевозки почтовых отправлений "Укрзализныця" планирует использовать фитинговые платформы, которые будут модернизированы под тележки пассажирских вагонов.

Как сообщалось, ранее в "Укрзализныце" сообщили о намерении использовать пассажирские поезда для грузоперевозок.

С апреля 2019 года тариф на грузовые перевозки "Укрзализныци" индексирован на 14,2%. Кабмин в марте согласовал автоматическую индексацию тарифов на перевозку грузов и связанные с ними услуги с 1 мая на 2,5%, с 1 августа - на 5%, с 1 ноября – на 7,5%.

При этом в июне 2019 года директор по развитию "Укрзализныци" Андрей Рязанцев констатировал, что тариф на грузовые перевозки "Укрзализныцей" недооценен в два-три раза и будет расти.

"Укрзализныця" планирует в 2019 году перевезти 331 млн тонн грузов, что на 4,8% меньше плана на 2018 год. В итоге доходы от перевозки грузов прогнозируются в размере 83,991 млрд грн, что больше плана-2018 на 12 млрд грн (16,7%).