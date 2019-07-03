"Нафтогаз" направил на дивиденды 30% от чистой прибыли за 2018г, оспорил решение Кабмина о 90%

НАК "Нафтогаз Украины" уплатил в государственный бюджет дивиденды в размере 30% чистой прибыли за 2018 год, сообщил глава компании Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

По его словам, выплата такого размера дивидендов полностью соответствует требованиям закона "Об управлении объектами государственной собственности", тогда как действие правительственного постановления, которое устанавливает для Нафтогаза 90% норматив уплаты дивидендов, остановлено судебным решением.

Коболев напомнил, что компания в рамках подготовки к зиме, в условиях возможного прерывания "Газпромом" транзита газа с 1 января 2020 года, намерена закачать в подземные хранилища дополнительные объемы газа, доведя их к началу отопительного сезона до 20 млрд куб. м.

"Кроме того, если закупить газ сейчас, по низкой летней цене, это поможет сбалансировать цену газа в зимние месяцы, когда она традиционно возрастает. Чтобы закачать дополнительный газ нужны деньги, необходимо дополнительно найти около $600 млн уже сейчас. Любой перерыв в закачке сделает физически недостижимым целевой показатель в 20 млрд куб. м", - подчеркнул он.

Коболев добавил, что с начала 2014 года удалось сократить кредитный портфель группы с $7,5 до $1,4 млрд, в связи с чем НАК в настоящее время имеет недостаточно ликвидности на цели по закупке газа и его закачки в подземные хранилища (ПХГ). Поэтому компания работает над возможностью привлечения средств через новые кредиты или механизм размещения облигаций.

"После привлечения дополнительных финансовых ресурсов, или завершения закачки газа в ПХГ – "Нафтогаз" будет готов к увеличению выплаты дивидендов нашему акционеру", - резюмировал он.

Согласно реестру судебных решений, действие правительственного постановления приостановил Окружной административный суд Киева определением от 27 июня текущего года. НАК в своем обосновании подтверждает, что на него распространяется действие постановления, но считает, что оно "было принято ответчиком необоснованно, предвзято, недобросовестно, с нарушением принципа равенства перед законом, без соблюдения необходимого баланса между любыми неблагоприятными последствиями для прав, свобод и интересов лица и целей, на достижение которых направлено принятие постановления".

"Суд пришел к выводу, что "Нафтогаз" предоставил достаточные и убедительные доказательства существования очевидной опасности причинения вреда его правам и интересам … в случае не принятия мер обеспечения административного иска", - указано в определении.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины", как отдельное юридическое лицо, в 2018 году сократил чистую прибыль в 2,8 раза (на 24 млрд 531,525 млн грн) по сравнению 2017 годом – до 13 млрд 613,258 млн грн..

Консолидированная чистая прибыль "Нафтогаза Украины" по итогам 2018 года составила 11,567 млрд грн, что в 3,4 раза меньше, чем за 2017 год (39,449 млрд грн).