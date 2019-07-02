Экономика

13:46 02.07.2019

Инвесткомпания TPG привлекла около $14 млрд для двух своих фондов

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Инвесткомпания TPG привлекла около $14 млрд для двух своих фондов

Инвестиционная компания TPG привлекла в общей сложности около $14 млрд для своего флагманского фонда, специализирующегося на выкупе компаний, и нового фонда, который сфокусирован исключительно на сделках в области здравоохранения, пишет Dow Jones со ссылкой на документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Фирма получила около $11,2 млрд для фонда TPG Partners VIII LP и еще $2,57 млрд для фонда TPG Healthcare Partners LP, следует из документов.

TPG Partners VIII - восьмой флагманский фонд компании. Полученная для него сумма немного превосходит размер инвестиций, привлеченных для предыдущего флагманского фонда компании, TPG Partners VII LP, в 2016 году, который составил $10,5 млрд.

TPG Healthcare Partners стал первым фондом для компании в сегменте здравоохранения. TPG активно инвестирует в сектор в течение последних нескольких лет, поддерживая такие компании, как Exactech Inc., занимающуюся производством медицинского оборудования, и Kindred Healthcare LLC, предоставляющую медицинские услуги.

Теги: #tpg #sec
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