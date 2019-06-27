Кабмин одобрил привлечение кредита от ЕБРР в сумме EUR149 млн на модернизацию электросетей

Кабинет министров Украины счел целесообразным привлечение кредита НЭК "Укрэнерго" в размере EUR149 млн на проект модернизации сети электропередач от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщило Министерство финансов в четверг.

Согласно сообщению Минфина, проект предусматривает замену трансформаторного оборудования и реконструкцию 12 подстанций с внедрением автоматизированных систем управления технологическими процессами на подстанциях.

Проект позволит компании повысить эффе6ктивность и надежность передачи электроэнергии в Западном, Севреном, Южном и Центральном регионах Украины, модернизировать ключевые объекты передачи э/э, что является условием для синхронизации украинской энергосистемы с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), добавили в Минфине.