Экономика

16:42 19.06.2019

В "Укроборонпроме" просят политсилы воздержаться от предвыборной агитации в ОПК и сконцентрироваться на защите интересов отрасли в Раде

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В "Укроборонпроме" просят политсилы воздержаться от предвыборной агитации в ОПК и сконцентрироваться на защите интересов отрасли в Раде

 Госконцерн "Укроборонпром" просит украинские политические силы воздержаться от организации на предприятиях национального ОПК массовых предвыборных акций и сосредоточиться на защите интересов оборонной отрасли в Верховной Раде.

"Напоминаем, что оборонные заводы являются режимными объектами, где запрещено осуществлять любую агитационную деятельность, в том числе, и во время избирательной кампании", - говорится в распространенном в среду официальном заявлении пресс-службы госконцерна.

Как отмечается в заявлении, "политизация работы оборонных предприятий путем организации массовых мероприятий, связанных с их деятельностью, негативно влияет на обороноспособность государства и развитие отрасли".

При этом в госконцерне также акцентируют: "Призываем парламентариев и политические силы присоединиться к настоящей защите интересов отрасли в Верховной Раде. Существует немало стратегических задач, требующих безотлагательного решения на парламентском уровне".

Как уточняют в "Укроборонпроме", речь идет, в частности, о введении современной системы стандартизации в ОПК, а также справедливом формировании гособоронзаказа (ГОЗ).

"Действующий механизм ГОЗ является убыточным для предприятий, а его исполнение может стать невозможным из-за намерения ввести уголовную ответственность за несоблюдение тоталитарных советских ГОСТов", - акцентируют в госконцерне.

Как отмечается в заявлении, также ощутимой поддержкой для трудовых коллективов предприятий "Укроборонпрома" может стать решение местных советов об уменьшении платежей за землю: "Это позволит повысить социальные стандарты для тысяч работников и откроет новые экономические возможности для предприятий", - напоминает пресс-служба.

"Призываем политические силы воздержаться от агитации на оборонных заводах и сосредоточиться на действительно важных шагах по поддержке стратегической отрасли экономики страны", - резюмируют в "Укроборонпроме", уточняя: подобные усилия будут оценены более 80 тыс. работниками свыше 100 предприятий госконцерна.

Теги: #укроборонпром #выборы
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