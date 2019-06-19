Кабмин дополнительно выделил более 380 млн грн на "теплые кредиты" для ОСМД

Кабинет министров Украины на заседании в среду дополнительно выделил 380,6 млн грн на программу "теплые кредиты" для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

"Благодаря увеличению финансирования программы для ОСМД в 2019 году еще около 3 тысяч ОСМД (более 230 тыс. семей) смогут воспользоваться "теплыми кредитами", а общий объем кредитов, которые смогут получить ОСМД, достигнет более 760 млн грн", – цитирует пресс-служба вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко.

Читайте новости также на сайте "Энергореформа"

Как сообщили в пресс-службе Государственного агентства по сбережению и энергоэффективности, с марта до середины июня текущего года, семьи получили в государственных банках почти 900 млн грн "теплых кредитов" из прогнозируемых 1,1 млрд грн. За последнюю неделю банками выдано 35 млн грн населению и ОСМД на утепление домов.

Как сообщалось, объем выдачи государственными банками Украины "теплых кредитов" с начала 2019 года достиг почти 800 млн грн, что составляет 72,7% общего прогнозируемого объема этой программы на этот год с учетом государственного софинансирования в размере 400 млн грн из 1,1 млрд грн.

Кабмин в 2018 году выделил из госбюджета 400 млн грн на реализацию программы повышения энергоэффективности в жилищном секторе (программа "теплые кредиты"). Половина этой суммы была предназначена для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. Еще 202 млн грн было выделено на стимулирование населения к внедрению энергоэффективных мероприятий, остальные 7,7 млн грн – на возмещение части средств на приобретение котлов (кроме газовых и электрических). Осенью 2018 года на программу "теплые кредиты" из госбюджета было выделено дополнительно 100 млн грн.

Возмещение за приобретение негазовых котлов составляет 20% (для субсидиантов – 35%), за утепление индивидуального жилья – 35%, за утепление многоэтажных домов для ОСМД – 40-70%.

Частные домохозяйства и ОСМД также получают дополнительные компенсации от местных властей.