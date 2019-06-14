Экономика

17:02 14.06.2019

Совладелец авиакомпании SkyUp заявляет об атаках на бизнес

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Совладелец авиакомпании SkyUp заявляет об атаках на бизнес

Акционер украинской авиакомпании SkyUp (Киев) Александр Альба заявляет о давлении на компанию путем информационных атак, одновременных проверок и безосновательных депутатских обращений.

"Сегодня наша компания чувствует беспрецедентное давление: грязные информационные атаки (например, фейковый сайт с отзывами, атаки ботов или лживое видеообращение журналиста одного из главных каналов), шесть одновременных проверок в группе компаний, безосновательные депутатские обращения и уже легендарное решение Барышевского суда", - написал Альба на своей странице в Facebook в пятницу.

По его мнению, это спланированная атака на бизнес, "который пытается честно конкурировать в Украине".

"Несмотря на все, мы продолжаем честно и добросовестно выполнять свои обязательства. Все рейсы вылетают по графику", - добавил акционер SkyUp.

Как сообщалось, Барышевский районный суд Киевской области решением от 25 мая 2019 года приостановил лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом авиакомпании SkyUp Airlines. Данное решение было обжаловано SkyUp Airlines в Киевском апелляционном суде.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 12 июня 2019 года раскритиковал решение Барышевского райсуда и поручил Министерству юстиции подготовить письмо к органам судебной власти и президенту обо всех схожих случаях.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Компания начала чартерные перевозки с конца мая-2018.

Согласно данным Единого реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.

Теги: #атаки #заявление #авиакомпания #skyup #бизнес
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