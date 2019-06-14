На реформу оплаты труда педагогов необходимо в 2020 году 25 млрд грн - Гриневич

Министерство образовании и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что министерство подготовило реформу оплаты труда педагогов, но для ее реализации на следующий год потребуются дополнительные 25 млрд гривень.

"Нужно отходить от единой тарифной сетки, которая порождает огромную разницу в оплате труда между молодыми и опытными учителями, между дошкольниками, мастерами и учителями. Суть реформы в том, что мы не только в целом повышаем зарплату, но и выровняем эти огромные дисбалансы", - цитирует Гриневич пресс-служба министерства в пятницу.

Министр отметила, что для повышения зарплат педагогам на следующий год потребуются дополнительные 25 млрд грн, а в целом для внедрения изменений нужно будет больше инвестиций, которые будут расти поэтапно до 2023 года.

Она также сообщила, что цель Минобразования выйти к 2023 году на уровень четырех прожиточных минимумов минимальной зарплаты педагога.

"К сожалению, из-за досрочных выборов (парламентских – ИФ) внедрение этого повышения зарплат под угрозой. Нынешние парламентские выборы чрезвычайно важны для образовательной сферы. Ведь бюджет и образовательные законы принимаются в парламенте. Именно парламент избирает правительство, которому продолжать начатые изменения. Там должны быть профессиональные люди, которые знают свою работу, а также имеют политическую волю продолжать образовательные реформы", - добавила Гриневич.