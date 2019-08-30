Гриневич о своих планах: политические - пока на паузе, а для профессиональных нужно некоторое время

Бывший министр образования и науки Украины Лилия Гриневич утверждает, что политические планы пока поставила на паузу, а для того, чтобы определиться с профессиональными, ей нужно время.

"Что я точно для себя понимаю, что даже если не буду занимать должности в каких-то институциях, я могу работать в третьем секторе, быть экспертом, я этим живу. Кроме того, через инструменты гражданского общества, через проекты можно очень помогать реформе", - сообщила Гриневич в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о своих дальнейших профессиональных планах.

В частности, она отметила, что ее волнует вопрос подготовки учителей и лидеров образования, а также есть много других интересных направлений в образовании, которыми можно заниматься.

"Для меня интересно делать то, что до этого еще не смогли сделать. Поэтому, когда я нащупаю ту тему, за которую стоит браться, тратить энергию, организовывать вокруг этого людей и будет понимание, что это что-то изменит в образовании, я готова буду туда идти… Но мне нужно время, чтобы определиться", - подчеркнула Гриневич.

Что касается политических планов, то экс-министр ответила , что "сейчас это точно политическая пауза".

"На данный момент я не могу четко заявить какую-то конкретную позицию. Все прекрасно знают, что я много работала с Арсением Петровичем Яценюком, также была частью фракции "Народный фронт", от которой я пошла работать в Министерство образования и науки. Как дальше будет происходить, это зависит от того, как будут развиваться те партии, с которыми я имела честь работать" – отметила она.

Полный текст интервью с Гриневич будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".